Gaziantep’te 76 bin kaçak kozmetik ürünü ele geçirildi

Gaziantep’te kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri, bir depo ve araçta yaptığı aramada 75 bin 959 adet kaçak kozmetik ürünü ele geçirdi. Operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Şehitkamil ilçesi Gazi mahallesinde bulunan bir depoya operasyon düzenledi. Depoda ve bir araçta yapılan aramada toplam 75 bin 959 adet kaçak kozmetik ürün ele geçirildi. Operasyonda polisler olayla ilgili 4 kişiyi göz altına alındı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Şehitkamil ilçesi İpekyolu Bölge trafik kavşağında durdurdukları bir araçta yapılan aramada ise 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Ekipler araç sürücüsü şahsı gözaltına aldı.

Yakalanan 5 şahıs hakkında ise 5607 SKM kapsamında işlemler başlatıldığı belirtildi.

GAZİANTEP 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:11

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