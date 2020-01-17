Engelli öğrencilerin karne sevinci

Gaziantep'te zihinsel engelli ve down sendromlu çocuklar karnelerini aldı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesi Fikret Öztürk İlköğretim Okulu özel eğitim sınıfı öğrencileri, 20192020 yılı eğitim ve öğretim yılı ilk dönemini tamamlayarak iki haftalık tatile girdi. Öğrencilerden kimileri karnelerini almanın sevincini yaşarken bazıları ise karnelerle birlikte takdir ve teşekkür belgesi almanın mutluluğunu bir arada yaşadı.

Okul öğretmenlerinden Ferhat Kağan Katmer, "Okulumuz bünyesinde iki sınıf şeklinde olmak üzere toplumsal uyumluluk ve akademik eğitim gören hafif zihinsel engelli ve down sendromlu 36 öğrencimiz var. Bu çocuklarımıza okuma yazmadan tut toplum yaşayışında nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili tüm eğitimleri veriyoruz, birçoğunda olumlu sonuçlar alıyoruz. Bu yılın ilk dönem eğitimlerini tamamlayarak bu günden itibaren iki haftalık bir tatile giriyoruz. Karnelerini alan öğrenciler sevinçlerini yakınları ile paylaşmak için evin yolunu tuttular" dedi.

Öte yandan öğrenciler ikinci dönemin başlayacağı 3 Şubat Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

GAZİANTEP 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:11

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