Gaziantep'te 712 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Türkiye'de 20192020 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte Gaziantep’te toplam 712 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karnelerini aldı. Gaziantep Valisi Davut Gül, karne heyecanı yaşayan öğrencilere Gaziantep FK forması hediye etti.

20192020 eğitimöğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte Gaziantep'te yaklaşık 632 bin Türk ile 80 bin Suriyeli olmak üzere toplam 712 bini aşkın öğrenci karnelerini aldı. Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Küçükızılhisar Ortaokulunda yapılan karne dağıtım töreni kapsamında, yapımı yeni tamamlanan okulun da açılışı gerçekleştirildi.



“632 bin Türk ile 80 bin Suriyeli öğrencimiz var”

Karne dağıtım programında açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, il genelinde toplam 632 bin Türk ile 80 bin Suriyeli öğrenci bulunduğunu açıklayarak, “Gaziantep’te açık lise dahil toplam 632 bin öğrencimiz ve 30 bin öğretmenimiz var. Ayrıca 80 bin civarında da Suriyeli öğrencimiz var. Bugün bu öğrencilerimize karnelerini dağıttık. Bu kapsamda da karne dağıtımı için yapımı tamamlanan bu okulumuza geldik. Bu okulumuz da ilimizde yapımı yeni tamamlanan 800 derslikten 16 tanesini içersinde barındıran yeni okullardan bir tanesidir. Diğer okul inşaatlarımız da tamamlandığında inşallah ilimizde eğitim sorununun yüzde 75’i ortadan kalkacak. Ben yarıyıl tatilinde de kentimizdeki öğrencilerimizin her gün iki tane müzeyi gezmelerini öneriyorum” dedi.



“Karne heyecanı çok başka”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, karnelerini alan öğrencileri tebrik ederek, “Karneleriniz hayırlı olsun. Hangi yaşta olursa olsun karne heyecanı çok başka bir heyecan. Ben öğrencilerimizin bu heyecanı hiç kaybetmemelerini ve bunu başarıya, kendinizi geliştirmeye dönüştürmelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise “Bir eğitim öğretim dönemi daha sona erdi. Ben bu eğitim öğretim döneminde emeği geçen Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kaymakamımıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki ikinci dönem çok daha güzel olacak” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu öncülüğündeki protokol üyeleri, öğrencilere karnelerini dağıttı. Vali Gül, karnelerini alan öğrencilere Gaziantep FK forması da hediye etti.

Karne dağıtımının akabinde ise yapımı yeni tamamlanan ve 2 ay önce hizmete giren Küçükızılhisar Ortaokulunun açılışı protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından gerçekleştirildi.

Karne törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Kılıçparlar, diğer protokol üyeleri ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

GAZİANTEP 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:11

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