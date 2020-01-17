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Gaziantepli halıcılar Almanya’dan mutlu döndü Gaziantepli halıcılar 2020 koleksiyonlarını Domotex’te ...

İHA

Makine halısında dünya lideri olan Gaziantepli halıcılar Domotex Hannover 2020 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarında yenilikçi ürünlerini ve 2020 koleksiyonlarını başarıyla tanıttı. Fuarın başarılı geçtiğini ifade eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, “Türkiye için gurur verici bir fuar oldu. Halının kaderini belirleyen artık tamamen Gaziantepli halıcılardır” dedi.
Almanya’nın Hannover kentinde gerçekleştirilen Domotex Hannover 2020 Uluslararası Halı Ve Zemin Kaplama Fuarına katılan Gaziantepli firmalar yurda döndü. 102 halı firmasının stant açarak 2020 koleksiyonlarını başarıyla tanıttığı fuarda en büyük ilgi Türk firmalarının ürünlerine oldu. Gaziantep’in sadece üretimin başkenti olmadığını ifade eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan sektörün geleceğine Gaziantepli halıcıların yön vermeye başladığını sözlerine ekledi.
Başkan Kaplan yaptığı değerlendirmede, “Sektörümüz için en önemli unsurlardan birisi şüphesiz tanıtımdır. Uluslararası fuarlar üreticiyle alıcıyı buluşturan, yenilikleri yakından takip etmemizi sağlayan büyük organizasyonlardır. Her geçen yıl gösteriyor ki halı sektörünün birçok konuda geleceğini belirleyen Gaziantepli firmalardır. Bu yılda 102 üretici firmamızla katıldığımız Domotex Hannover 2020 Uluslararası Halı Ve Zemin Kaplama Fuarı başarıyla tamamlandı. Firmalarımız dünyanın dört bir yanından gelen sektörle ilgili nitelikli alım heyetleriyle bir araya gelerek yenilikçi ürünlerini ve 2020 koleksiyonlarını tanıtma fırsatı buldu. 106 bin 321 metrekare alandan oluşan fuarın 26 bin 678 metrekare alanı ülkemizden katılan 190 firmaya aitken Türkiye’den katılan firmaların 102’si yani yüzde 54’ü Gaziantepli firmalardan oluştu ve Gaziantep’ten katılan firmaların stant büyüklüğü ise 18 bin 869 metrekare olup Türkiye için kullanılan alanın yüzde 70,8’ine karşılık gelmektedir. Bu rakamlar kentimiz ve ülkemiz adına gurur verici bir olaydır” dedi.
“Sadece ürünleri değil ülkemizi de tanıtıyoruz”
Dünyanın bütün kıtalarından ülkelere halı seren Gaziantepli firmaların bu tür organizasyonlarda sadece ürünlerini tanıtmadığını ifade eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan Gaziantep ve Türkiye’nin tanıtımında da büyük rol oynadıklarını ifade ederek, “Katıldığımız organizasyonlarda bütün firmalarımız ihracatın arttırılmasına yönelik önemli katkılar sağlarken ülke ve kentimizin tanıtımında da büyük rol oynamaktadır. Makine halı üretiminin başkenti Gaziantep’e her geçen gün sektörümüzle ilgili gelen yabancıların sayısı artmaktadır. Önümüzdeki süreçte de tanıtım çalışmalarımız belirlediğimiz hedef ülkelerde artarak devam edecektir” dedi.
“90'lı yıllarda örnek alıyorduk artık dünyaya örnek oluyoruz”
90’lı yıllarda rakip ülkeleri takip eden ve yenilikleri Türkiye’ye taşıyan bir sektörden artık takip edilen ve gelişmelere öncülük yapan bir ülke konumuna geçtiklerini ifade eden Kaplan, “Sektörümüzde liderlik uzun yıllardır ülkemize geçti. 90’lı yılların takip eden ve yenilikleri Türkiye’ye taşıyan halı sektörü bu gün takip edilen ve yeniliklere öncülük yapan bir ülke haline geldi. Bu gelişimde rol alan Gaziantepli halıcılarımızı yürekten kutluyorum. Bundan sonraki süreçte sektörümüzdeki liderliğimizi korumak ve yenilikleri ilk uygulayan ülke olmak için elbette işimiz daha zor. Sanayi dönüşümüyle yaşanan değişim rüzgarı karşısında firmalarımızın gerekli önlemleri alması, yatırımlarını bu yönde gerçekleştirmesi ve ihracat alt yapısını daha ciddi bir şekilde oluşturabilmesi için GAHİB olarak 2020’de eğitim ve tanıtım ağırlıklı çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

GAZİANTEP

17 Ocak 2020 Cuma

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