Sanal gerçeklik gözlükleri aşı ağrısını unutturdu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile “İlkokulda Aşı Uygulamaları Sırasında Sanal Gerçeklik Kullanımı Projesi” hayata geçirildi. Çocukların sağlık prosedürlerine ve okula karşı olumlu tutum geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen projede, okulda aşı uygulamaları sırasında sanal gerçeklik kullanımının çocukların ağrılarını ve kaygılarını azaltmadaki etkisi değerlendirildi.

Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılıç’ın koordinatörlüğünü yaptığı ve HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk’ün danışmanlığını üstlendiği proje kapsamında, Gaziantep’in Şahinbey ilçesinden üç ilkokul örneklem olarak seçildi. Sağlık ekibi tarafından aşı uygulaması yapılmadan önce öğrencilere aşı ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Polonya Wroclaw Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Marcin CZUB tarafından geliştirilen oyunun izletildiği sanal gerçeklik gözlükleri, öğrencilere aşı uygulaması sırasında takıldı. Oyunun izletilmesi ile yapılan aşı uygulaması sırasında sağlık ekibine, proje ekibi eşlik ederek süreçle ilgili bilimsel veriler topladı.

HKÜ Cine Amfide gerçekleşen “Proje Sonuçları Paylaşım Toplantısında” ise sanal gerçeklik gözlükleri ile gerçekleşen aşı uygulamasının, çocuklar üzerinde olumlu etki uyandırdığını vurgulayan istatistiksel veriler paylaşıldı.

“Sahada olmayı önemsiyoruz”

Projenin yürütücülüğünü yapan HKÜ Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Cemre Tatlı, “Eğitim Fakültesi olarak sahada olmayı oldukça önemsiyoruz. Öğrencilere katkı sunacağını düşündüğümüz konulardan bir tanesi de okula karşı olumlu tutum geliştirmeleri. Bu amaçla Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol imzalayarak çalışmalara başlandı. Öğrencilerin okulda aşı uygulamaları sırasında yaşadıkları ağrı ve kaygının azaltılması amacıyla teknolojik gelişmelerden yararlanarak Sanal Gerçeklik uygulaması kullanıldı. Bu çalışma İlçe Sağlık Müdürlüğünün de destek verdiği, disiplinler arası ve işbirliğine dayanan, yenilikçi bir çalışma örneği oldu. Çalışmanın süreci ve sonuçları proje paylaşım toplantısı ile ilgililerle paylaşıldı ve sürecin etkililiği bu çalışmanın yaygınlaştırılabilir ve sürdürülebilir olduğunu gösterdi. Umuyoruz ki daha fazla çocuk bu tür etkili uygulamalarla olumlu deneyimler yaşayacaklar, biz bu konuda destek ve danışmanlığa hazırız" dedi.

GAZİANTEP 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:11

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