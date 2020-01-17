SANKO Okulları’nın tenis başarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Gençler Tenis İl Şampiyonluğu”nda SANKO Okulları Genç Erkekler Takımı il ikincisi oldu.

Mehmet Şimşek Tenis Kompleksinde düzenlenen şampiyonada SANKO Okulları Sporcularından İlkem Aktaş, Ege Ülger ve Alperen Kerestecioğlu ikincilik kupasını kucakladı. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini ve öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

GAZİANTEP 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:45

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.