Erkek Salon Hokeyi Milli Takımı Avrupa Şampiyonasına iyi başladı

Erkekler Salon Hokeyi A Milli Takımı Avrupa Şampiyonası’nın açılış maçında güçlü rakibi Danimarka’yı 73 mağlup ederek şampiyonaya galibiyetle başladı.

1719 Ocak 2020 tarihleri arasında İsviçre’nin Luzern kentinde oynanacak Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası Championship 2’de Ay Yıldızlılar baştan sona baskılı oynadığı maçı 73 kazanmasını bildi. Avrupa Şampiyonasını İsviçre’de takip eden Türkiye Hokey Federasyonu Sadık Karakan yaptığı açıklamada ‘’ Şampiyonanın açılış maçında Danimarka gibi güçlü bir takımı 73 mağlup etmek bizleri sevince boğdu. Teknik ekibimizi ve tüm milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. İnanıyorum ki şampiyona sonunda ülkemizi gururlandıracak bir sonuç elde edeceğiz’’ dedi.

Ay Yıldızlılara galibiyeti getiren goller: Ahmet Çeker, Onur Açıkgöz (2), Celal Aydın, Furkan Ataş ve Müslüm Elagöz’den geldi. 2 grupta toplam 8 ülkenin bulunduğu şampiyonada Belarus, Danimarka ve Portekiz ile B grubunda bulunan ay yıldızlılar grubunda ilk iki sırayı elde etmesi halinde A grubunda bulunan Hırvatistan, İtalya, Slovakya ve İsviçre ile grup sıralamasına göre maç yapacak.

Erkekler Salon Hokeyi Milli Takımının Avrupa Şampiyonasındaki maç programı: 17 Ocak Cuma 18:00 Türkiye v Belarus, 18 Ocak Cumartesi 12:15 Türkiye v Portekiz.

Milliler, diğer maçlarını grup sıralamasına göre yapacak.

GAZİANTEP 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:45

YATSI 19:04

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