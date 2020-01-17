Öğrenciler merakla bekledikleri karnelerini aldılar Başkan Fadıloğlu’ndan öğrencilere karne hediyesi

20192020 eğitim ve öğretim yılının yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte öğrenciler, merakla bekledikleri karnelerini Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun elinden aldı. Kaymakam Kalaylı ve Başkan Fadıloğlu, öğrencilere karne hediyesi olarak satranç takımı ve çeşitli hediyeler verdi.

Gürteks İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, katıldı. Gürteks İlkokuluOrtaokulu Müdürü İsmet Hozatlıoğlu nezaretinde sınıflara geçen Kaymakam Kalaylı, Başkan Fadıloğlu ve beraberindekiler, öğrencilere merakla bekledikleri karnelerini dağıttı.

Kaymakam Ömer Kalaylı ile Başkan Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere karne hediyesi olarak satranç takımı ve çeşitli hediyeler verdi. Karne ve hediyelerini alan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu. Kaymakam Kalaylı ile Başkan Fadıloğlu, tüm öğrencilere yarıyıl tatili döneminde bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Kaymakam Kalaylı, Başkan Fadıloğlu ve beraberindekiler, daha sonra Gürteks Anaokulu’nu ziyaret ederek, minik öğrencilerin ilk karne heyecanına ortak oldu. Okul Müdiresi Dilek Köktaş ile birlikte minik öğrencilere ilk karnelerini veren Kaymakam Kalaylı ile Başkan Fadıloğlu, öğrencilere ilk karne hediyelerini verdi.

GAZİANTEP 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:11

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