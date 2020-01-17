Fenerbahçe kafilesi Gaziantep’te

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Süper Lig´in 18´inci haftasında deplasmanda yarın Gaziantep FK´ya konuk olacak Fenerbahçe, maç öncesinde özel uçakla Gaziantep´e geldi.Sarı-lacivertli taraftarlar, Gaziantep Havaalanı´nda takımı coşkuyla karşıladı. Taraftarlar, karşılaşma esnasında teknik direktör Ersun Yanal ve futbolculara çiçek takdim etti. Oyuncular da taraftarları kırmayarak fotoğraf çektirdi. Büyük sevgi gösterileriyle karşılanan sarı-lacivertli kafile, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere alandan ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Futbolcuların çıkışı

Taraftarların tezahüratı

Futbolculara çiçek verilmesi

Emre Belezoğlu'nun taraftarların formasını imzalaması

Ersun Yanal'a çiçek verilmesi

Futbolcuların takım otobüsüne binişi

Genel ve detay görüntüler



GAZİANTEP 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:45

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YATSI 19:04

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