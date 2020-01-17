Fenerbahçe kafilesi Gaziantep’te

Süper Lig´in 18´inci haftasında deplasmanda yarın Gaziantep FK´ya konuk olacak Fenerbahçe, maç öncesinde özel uçakla Gaziantep´e geldi.Sarı-lacivertli taraftarlar, Gaziantep Havaalanı´nda takımı coşkuyla karşıladı. Taraftarlar, karşılaşma esnasında teknik direktör Ersun Yanal ve futbolculara çiçek takdim etti. Oyuncular da taraftarları kırmayarak fotoğraf çektirdi. Büyük sevgi gösterileriyle karşılanan sarı-lacivertli kafile, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere alandan ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Futbolcuların çıkışı
Taraftarların tezahüratı
Futbolculara çiçek verilmesi
Emre Belezoğlu'nun taraftarların formasını imzalaması
Ersun Yanal'a çiçek verilmesi
Futbolcuların takım otobüsüne binişi
Genel ve detay görüntüler
GAZİANTEP
17 Ocak 2020 Cuma
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