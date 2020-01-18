Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

"Yerel Kalkınmada Kadının Rolü" paneli Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: “Kalkınma yolcuğu, ...

İHA

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Gaziantep Temsilciliği tarafından, Yerel Kalkınmada Kadının Rolü Paneli gerçekleştirildi.

"Yerel Kalkınmada Kadının Rolü" paneli Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: “Kalkınma yolcuğu, kadınıyla erkeğiyle, yaşlısı genciyle toplumun bütün katmanlarıyla olur” GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Ülkemizin yeni pazarlara açılarak ürün yelpazesini genişletmesi, kadın erkek ayırt etmeden omuz omuza çalışmaktan geçiyor” KADEM Gaziantep İl Temsilcisi Sabiha Doğan: “Yerel kalkınma dediğimiz zaman, hem fiziksel hem sosyal hem de siyasal ekonomik kalkınmadan bahsedebiliriz”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Gaziantep Temsilciliği tarafından, Yerel Kalkınmada Kadının Rolü Paneli gerçekleştirildi.
GSO Meclis Salonu'nda düzenlenen panele, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, KADEM Gaziantep Temsilcisi Sabiha Doğan, kadın girişimciler ile davetliler katıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin panelde yaptığı konuşmasında, kalkınmanın yerelde başladığını belirterek, “Bugün dünyada sürdürebilir kalkınma konuşuluyor. Kalkınma yolcuğu, kadınıyla erkeğiyle, yaşlısı genciyle toplumun bütün katmanlarıyla olur. Bu yolculukta birlikte yürümemiz gerekiyor. Bir kişiyi dahi geride bırakmamalıyız. Kapsayıcı ve kuşatıcı şekilde hedeflerimize ulaşabiliriz. Dünya’nın ilk 10 ekonomisi arasında olmak istiyoruz. Bunu biraz önce başkanımızın söylediği gşbi gücümüzü birleştirirsek başarabiliriz. Bunun için bu coğrafyada güçlü olmamız ve çok çalışmamız şart. Bu coğrafyada herkesin görevini çok iyi yapması lazım” ifadelerini kullandı.
Başkan Fatma Şahin, “Bu mesele sadece kadın kalkınması, yerel kalkınması değil. Şehirdeki bütün insanların kalkınma yolculuğunda yönetimde olması lazım. Karar mekanizmasında olması lazım. Kadını genel olarak güçlendirmemiz gerekiyor. Onların eğitimden sağlığa güçlü bir şekilde ayağı yere basacak şekilde güçlendirilmesi gerekmektedir. Beraberinde eğitimini tamamlayan kadınların istihdama katıldığı zaman, özellikle kariyer planlamasını bir anne olarak da yapabilmesi büyük önem taşıyor. Beşeri sermayemiz olan insanımız, genç nüfusumuz bir kardelen olarak yoluna devam etmek zorunda. Kalkınmanın parçası olan kadının hem kariyer, hem çocuk sahibi olabileceğini, sosyal desteklerle birlikte tüm dünyaya göstermek istiyoruz” dedi.
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de Türkiye’nin güçlenmesinde kadınlara büyük işler düştüğünü belirterek, “Nüfusumuzun yüzde 50’si kadınlardan oluşuyor. Bu sebeple, her fırsatta söylediğimiz gibi ülkemizin yeni pazarlara açılarak ürün yelpazesini genişletmesi, kadın erkek ayırt etmeden omuz omuza vererek çalışmasından geçiyor. Kendinizi geliştirmeniz ve yeni projeler üretmeniz konusunda her zaman yanınızda olduğunuzu bilmenizi isteriz. Kadının ekonomik özgürlüğünü kazanması, sosyal kırılmaların ve ekonomik güçlüklerin aşılması için de çok önemlidir. Sizlerin üretime katılması adına Gaziantep Sanayi Odası olarak yürütmüş olduğumuz çalışmalar neticesinde, Türkiye’nin ilk ve tek kadın girişimci destek merkezini, Büyükşehir Belediyemiz ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde kurduk. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin’e ve ekibine, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Burhan Akyılmaz’a ve ekibine desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Merkezin, kadın girişimciliğinin artması, kadınların kendi işini kurabilmeleri ve özellikle imalat sektöründe girişimci olarak yer alabilmeleri hedefiyle kurulduğuna dikkati çeken Adnan Ünverdi, “Burada kendi işini kuracak kadınlarımıza atölye imkanı, finansal desteklerden faydalanma, eğitim, danışmanlık ve kreş gibi her türlü imkanı sunuyoruz. İnşallah merkezimiz rol model olacak ve kadın girişimciliğinde ülkemizde kurumsal bir yapının oluşmasına öncülük edecek. Ayrıca, odamız koordinatörlüğünde faaliyet yürüten TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu’muzla sürekli dirsek teması içerisindeyiz. Kadın girişimci potansiyelinin geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi için TOBB Kadın Girişimciler Kurulumuz ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Burada gerçekleştirdiğimiz projelerle de kadın girişimciliğini tabana yaymak ve şehrimizdeki kadınlarımızın iş dünyasında daha fazla yer almasını sağlamak istiyoruz. İnşallah kadın girişimci sayısının artması, daha fazla kadınımızın ekonomiye katılmasıyla hem kentimiz hem de ülkemiz kalkınacak. Bu manada KADEM'in kadınların toplumsal yaşamda daha fazla temsil edilmesi, kadına yönelik konularda toplumsal bilincin oluşturulmasına yönelik çalışmalarını yakından takip ediyor, başarılı çalışmaları ve göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Panelin açılış konuşmasını yapan KADEM Gaziantep İl Temsilcisi Sabiha Doğan, yerel kalkınmanın önemine işaret ederek, “Yerel kalkınma dediğimizde hem fiziksel hem sosyal hem de siyasal ekonomik kalkınmadan bahsedebiliriz. Valilikler, belediyeler yerel kalkınmanın ana mekanizmalarıdır. Gaziantep olarak gerçekten bu konuda çok şanslıyız. Yerel kalkınmanın fakında olan bir ve bu anlamda sivil toplum kuruluşlarını koşulsuz destekleyen bir kadın başkanımız var. Sayın Valimiz aynı şekilde, kurumlarımız aynı şekilde. Yerel kalkınmanın ildeki temsilcileri konumundaki sivil toplum ve devlet mekanizması işbirliği içerisinde hareket ediyor. KADEM de yerel kalkınmanın öneminin farkında olan proje ve etkinliklere imza attı ve atmaya da devam ediyor” diye konuştu.
Konuşmaların ardından, KADEM Gaziantep Temsilcisi Sabiha Doğan’ın moderatörlüğünde, iş kadınları Arzu Odabaşı, Aysel Dondurmacı, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi ve Kırsalda Kadın Çalışmaları Uzmanı Aysel Eskici’nin konuşmacı olduğu, Yerel Kalkınmada Kadının Rolü Paneli gerçekleştirildi.

GAZİANTEP

18 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’te kapkaç yapan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te kapkaç yapan 2 şüpheli yakalandı
İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
Gaziantep’te şoför ve yolcular bilgilendirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te şoför ve yolcular bilgilendirildi
Gaziantep’te başarılı idari yargı personeline plaket
YEREL HABERLER Gaziantep’te başarılı idari yargı personeline plaket
Fenerbahçe kafilesi Gaziantep´te
YEREL HABERLER Fenerbahçe kafilesi Gaziantep´te
Fenerbahçe kafilesi Gaziantep’te
YEREL HABERLER Fenerbahçe kafilesi Gaziantep’te
Öğrencilerin Karne Sevincine Ortak Oldular Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu öğrencilerin karne sevincine ortak oldular.
YEREL HABERLER Öğrencilerin Karne Sevincine Ortak Oldular Gaziantep ...
SANKO Holding 2019’a Başarılarla Damga Vurdu SANKO Holding bünyesinde yer alan şirketler, üretimden istihdama, eğitimden sağlığa Gaziantep’in ve bölgenin kalkınmasına sunduğu katkılarla 2019 yılına damga vurdu.
YEREL HABERLER SANKO Holding 2019’a Başarılarla Damga Vurdu SANKO ...
Zeugma Mozaik Müzesi'nde 3 kişi görevden uzaklaştırıldı
YEREL HABERLER Zeugma Mozaik Müzesi'nde 3 kişi görevden ...
Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezi’nde karne heyecanı
YEREL HABERLER Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezi’nde karne ...
Kazada yaralanan öğrenciler karneleri evinde aldı
YEREL HABERLER Kazada yaralanan öğrenciler karneleri evinde aldı
Antep Direnişi’nin ilk kıvılcımı ‘Şehit Kamil’ Program, büyük ilgiyle takip edildi
YEREL HABERLER Antep Direnişi’nin ilk kıvılcımı ‘Şehit ...
Öğrenciler merakla bekledikleri karnelerini aldılar Başkan Fadıloğlu’ndan öğrencilere karne hediyesi
YEREL HABERLER Öğrenciler merakla bekledikleri karnelerini ...
Erkek Salon Hokeyi Milli Takımı Avrupa Şampiyonasına iyi başladı
YEREL HABERLER Erkek Salon Hokeyi Milli Takımı Avrupa Şampiyonasına ...
Hayvanlara bağlama konseri
YEREL HABERLER Hayvanlara bağlama konseri
SANKO Okulları’nın tenis başarısı
YEREL HABERLER SANKO Okulları’nın tenis başarısı
Uyuşturucu taciri 17 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri 17 kişi yakalandı
GKV ve GAÜN iş birliği protokolü imzaladı
YEREL HABERLER GKV ve GAÜN iş birliği protokolü imzaladı
Dilencilik ve satıcılık yapan 7 çocuk yakalandı
YEREL HABERLER Dilencilik ve satıcılık yapan 7 çocuk yakalandı
Fuhuş operasyonunda 68 adres mühürlendi
YEREL HABERLER Fuhuş operasyonunda 68 adres mühürlendi
Gaziantep Kolej Vakfı’nda karne coşkusu
YEREL HABERLER Gaziantep Kolej Vakfı’nda karne coşkusu
Sanal gerçeklik gözlükleri aşı ağrısını unutturdu
YEREL HABERLER Sanal gerçeklik gözlükleri aşı ağrısını unutturdu
SANKO Okullarının yüzme başarısı
YEREL HABERLER SANKO Okullarının yüzme başarısı
Gaziantepli halıcılar Almanya’dan mutlu döndü Gaziantepli halıcılar 2020 koleksiyonlarını Domotex’te tanıttı “Sadece ürünleri değil ülkemizi de tanıtıyoruz” “2020 halı sektörünün dönüşüm; tanıtım ve eğitim yılı olacak” “90'lı yıllarda örnek alıyorduk artık dünyaya örnek oluyoruz”
YEREL HABERLER Gaziantepli halıcılar Almanya’dan mutlu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X