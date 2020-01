Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Gaziantep Temsilciliği tarafından, Yerel Kalkınmada Kadının Rolü Paneli gerçekleştirildi.

GSO Meclis Salonu'nda düzenlenen panele, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, KADEM Gaziantep Temsilcisi Sabiha Doğan, kadın girişimciler ile davetliler katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin panelde yaptığı konuşmasında, kalkınmanın yerelde başladığını belirterek, “Bugün dünyada sürdürebilir kalkınma konuşuluyor. Kalkınma yolcuğu, kadınıyla erkeğiyle, yaşlısı genciyle toplumun bütün katmanlarıyla olur. Bu yolculukta birlikte yürümemiz gerekiyor. Bir kişiyi dahi geride bırakmamalıyız. Kapsayıcı ve kuşatıcı şekilde hedeflerimize ulaşabiliriz. Dünya’nın ilk 10 ekonomisi arasında olmak istiyoruz. Bunu biraz önce başkanımızın söylediği gşbi gücümüzü birleştirirsek başarabiliriz. Bunun için bu coğrafyada güçlü olmamız ve çok çalışmamız şart. Bu coğrafyada herkesin görevini çok iyi yapması lazım” ifadelerini kullandı.

Başkan Fatma Şahin, “Bu mesele sadece kadın kalkınması, yerel kalkınması değil. Şehirdeki bütün insanların kalkınma yolculuğunda yönetimde olması lazım. Karar mekanizmasında olması lazım. Kadını genel olarak güçlendirmemiz gerekiyor. Onların eğitimden sağlığa güçlü bir şekilde ayağı yere basacak şekilde güçlendirilmesi gerekmektedir. Beraberinde eğitimini tamamlayan kadınların istihdama katıldığı zaman, özellikle kariyer planlamasını bir anne olarak da yapabilmesi büyük önem taşıyor. Beşeri sermayemiz olan insanımız, genç nüfusumuz bir kardelen olarak yoluna devam etmek zorunda. Kalkınmanın parçası olan kadının hem kariyer, hem çocuk sahibi olabileceğini, sosyal desteklerle birlikte tüm dünyaya göstermek istiyoruz” dedi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de Türkiye’nin güçlenmesinde kadınlara büyük işler düştüğünü belirterek, “Nüfusumuzun yüzde 50’si kadınlardan oluşuyor. Bu sebeple, her fırsatta söylediğimiz gibi ülkemizin yeni pazarlara açılarak ürün yelpazesini genişletmesi, kadın erkek ayırt etmeden omuz omuza vererek çalışmasından geçiyor. Kendinizi geliştirmeniz ve yeni projeler üretmeniz konusunda her zaman yanınızda olduğunuzu bilmenizi isteriz. Kadının ekonomik özgürlüğünü kazanması, sosyal kırılmaların ve ekonomik güçlüklerin aşılması için de çok önemlidir. Sizlerin üretime katılması adına Gaziantep Sanayi Odası olarak yürütmüş olduğumuz çalışmalar neticesinde, Türkiye’nin ilk ve tek kadın girişimci destek merkezini, Büyükşehir Belediyemiz ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde kurduk. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin’e ve ekibine, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Burhan Akyılmaz’a ve ekibine desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Merkezin, kadın girişimciliğinin artması, kadınların kendi işini kurabilmeleri ve özellikle imalat sektöründe girişimci olarak yer alabilmeleri hedefiyle kurulduğuna dikkati çeken Adnan Ünverdi, “Burada kendi işini kuracak kadınlarımıza atölye imkanı, finansal desteklerden faydalanma, eğitim, danışmanlık ve kreş gibi her türlü imkanı sunuyoruz. İnşallah merkezimiz rol model olacak ve kadın girişimciliğinde ülkemizde kurumsal bir yapının oluşmasına öncülük edecek. Ayrıca, odamız koordinatörlüğünde faaliyet yürüten TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu’muzla sürekli dirsek teması içerisindeyiz. Kadın girişimci potansiyelinin geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi için TOBB Kadın Girişimciler Kurulumuz ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Burada gerçekleştirdiğimiz projelerle de kadın girişimciliğini tabana yaymak ve şehrimizdeki kadınlarımızın iş dünyasında daha fazla yer almasını sağlamak istiyoruz. İnşallah kadın girişimci sayısının artması, daha fazla kadınımızın ekonomiye katılmasıyla hem kentimiz hem de ülkemiz kalkınacak. Bu manada KADEM'in kadınların toplumsal yaşamda daha fazla temsil edilmesi, kadına yönelik konularda toplumsal bilincin oluşturulmasına yönelik çalışmalarını yakından takip ediyor, başarılı çalışmaları ve göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Panelin açılış konuşmasını yapan KADEM Gaziantep İl Temsilcisi Sabiha Doğan, yerel kalkınmanın önemine işaret ederek, “Yerel kalkınma dediğimizde hem fiziksel hem sosyal hem de siyasal ekonomik kalkınmadan bahsedebiliriz. Valilikler, belediyeler yerel kalkınmanın ana mekanizmalarıdır. Gaziantep olarak gerçekten bu konuda çok şanslıyız. Yerel kalkınmanın fakında olan bir ve bu anlamda sivil toplum kuruluşlarını koşulsuz destekleyen bir kadın başkanımız var. Sayın Valimiz aynı şekilde, kurumlarımız aynı şekilde. Yerel kalkınmanın ildeki temsilcileri konumundaki sivil toplum ve devlet mekanizması işbirliği içerisinde hareket ediyor. KADEM de yerel kalkınmanın öneminin farkında olan proje ve etkinliklere imza attı ve atmaya da devam ediyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, KADEM Gaziantep Temsilcisi Sabiha Doğan’ın moderatörlüğünde, iş kadınları Arzu Odabaşı, Aysel Dondurmacı, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi ve Kırsalda Kadın Çalışmaları Uzmanı Aysel Eskici’nin konuşmacı olduğu, Yerel Kalkınmada Kadının Rolü Paneli gerçekleştirildi.

