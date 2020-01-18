Büyükşehir, Atatürk Bulvarı ve İstasyon Caddesi için kolları sıvadı Başkan Şahin: “Yeni sezonu yeni cepheyle karşılayacağız”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tarihi alanları birleştiren bir aks olan Maarif Kavşağı, Atatürk Bulvarı ve İstasyon Caddesi’ndeki tabela ve reklamlardan oluşan çirkin görüntünün temizlenip kent estetiğine uygun hale getirmek için çalışmalara başladı. Cadde ve bulvar üzerinde bulunan esnafla istişare toplantısı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Yeni sezonu yeni cepheyle karşılayacağız” dedi.

Gaziantep’in kentsel sit alanının dışında kalan ancak Bayazhan, Gaziantep Kalesi, Tarihi Bey Mahallesi arasında bir köprü vazifesi gören Maarif Kavşağı’ndan İstasyon Caddesi yönü, Atatürk Bulvarı'nın yönü ve Suburcu Caddesi yönündeki yolların düzenlenmesi çalışmalarına başlıyor. Bu kapsamda, Atatürk Bulvarı ve İstasyon Caddesi üzerindeki dükkan ve otel sahipleriyle fikir alışverişinde bulunmak için, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Başkan Vekilleri Erdem Güzelbey ile Mehmet Berk ve Genel Sekreter Sezer Cihan’ın katılımıyla Büyükşehir Meclis Salonu’nda toplantı düzenlendi.



Binalar döneminin mimarisini tekrardan yansıtacak

Yapılacak işler hakkında katılımcılara sunum yapıldı, fikir alışverişinde bulunuldu. Bölgenin merkezi olduğu ve yerli ve yabancı birçok turistin kullandığı yolların cephesi tarihi kent estetiğine göre tekrar düzenleneceği belirtildi. Proje kapsamında ilk olarak; yıkılan Bedesten AVM’den Maarif Kavşağı’na ve buradan Atatürk Bulvarı istikametinden geçilerek Çınarlı’da bulunan şehitler abidesinin olduğu noktaya kadar projenin sürdürüleceği, projenin ilerleyen zamanda genişleyeceği bildirildi. 110 iş yeri, 5 otel ve 1 hastanenin bulunduğu mevkilerde yılların birikimi, hava kirliliğinden, egzoz gazlarından ciddi kirlenmeler, bilinçsiz tabela asımı, cephelerdeki eklentiler, dış cephelerden sarkıtlan kablolar, cepheye yapılan büyük metal bacalardan temizlenerek, çevre ve kaldırım düzenlemesi yapılacak. Büyükşehir, toplamda 542 metreden oluşan bina cephelerini ortaya çıkararak yapıldığı dönemin mimarisini yansıtacak.



Şahin: “Sade ve düzgün bir düzenlemeye ihtiyaç var”

Düzenlemeler hakkında konuşan Başkan Fatma Şahin, gelinen noktayı değerlendirmek ve proje hakkında bilgi alışverişinde bulunmak için toplanıldığını söyleyerek, “Bizler belediye olarak bunları sizler için yaptığımızdan sizin ne düşündüğünüz, yapılan işe katkınız, sizin baktığınız yerden bakmanız için önemli. Şehrin göbeğinde tabelalarla karmakarışık, garip bir görüntü var. Bu projede Çevre Bakanlığı’nın desteğini alarak ekibimizle çalıştık. Sade, düzgün ve estetik bir düzenlemenin ihtiyacı var. Bu proje ile yeni sezona yeni görüntüyle gireceğiz” dedi.



Güzelbey: “Sizlere yük olmadan bu çevre düzenlemeyi yapacağız”

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, daha öncesinde tarihi yerlerin cephe düzenlemesinin yapıldığını hatırlatarak, “Yeni dönemde bazı caddelerde çevre ve cephe düzenlemesi yapmayı planlıyoruz. Niye burayı seçtik derseniz bunun sebebi Gaziantep’in kent dokusu ile şehri birbirine bağlayan bir nokta. Bu aksta oluşan kirliliği ve deformasyona karşı çalışacağız. Sizlere yük olmadan bu çevre düzenleme işine gireceğiz. Sizlerden ricamız bize yardımcı ve destek olmanız. Bu çevre düzenlemesi sonrası kaldırımların hepsi yenilenecek” diye konuştu.



Cihan: “Merkez hakkettiği eski gücüne kavuşacak”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan ise buranın ayrı bir önemi olduğunu vurgulayarak, “Bu aks, tarihi binalar arasında köprü niteliği taşıyor. Bayazhan, Bey Mahallesi ve kale arasında. Hassas bir nokta olduğundan biz hemen yapalım dedik. Gelen bütün turistlere bu aksı kullanıyor. Buraya yakışır bir şekilde cazibesi yüksek bir yeri daha da arttıracağız. Proje tamamlandığında merkez hakkettiği eski gücüne kavuşacak” dedi.

GAZİANTEP 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:11

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