11 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı

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Gaziantep'te 19 ayrı dosyadan 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, 19 ayrı dosyadan aranan ve 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli yakalandı. Yakalan şüpheli şahıs hakkında başlatılan yasal işlemlerin devam ettiği bildirildi.

GAZİANTEP 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:11

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