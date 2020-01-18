Gaziantep’te gasp zanlısı 2 kişi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’te bir kişiyi gasp eden 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi’nde bir ikamette gasp olayının gerçekleşmesi üzerine harekete geçti. Polis, ikamette bir kişinin bıçak çekip, ağzını bantlayarak ziynet eşyalarını gasp eden 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

GAZİANTEP 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:46

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.