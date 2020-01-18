Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)

Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk 20 dakikası 00 eşitlikle geçildi.
GAZİANTEP
18 Ocak 2020 Cumartesi
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