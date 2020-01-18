Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 00 sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Fenerbahçe'de Vedat Muriç savunma arkasına sızdı. Arka direğe pasında topla buluşan Tolga'nın dar açıdan vuruşunda top üstten auta çıktı.

7. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya ön direkte ters bir dokunuş yapan Jailson'un vuruşunu kaleci Altay son anda kornere çeldi.

9. dakikada Nabil Dirar, sol kanattan Emre'nin pasıyla son çizgiye indi, ardından içeri çevirdiği top ise yan ağlarda kaldı.

12. dakikada Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutta meşin yuvarlak üstten farklı şekilde auta çıktı.

31. dakikada Emre'nin ceza sahasına yaptığı ortaya Muriç kafasını vurdu, top kaleci Günay'da kaldı.

40. dakikada Emre'nin kullandığı serbest vuruşun ardından ceza sahasında topla buluşan Serdar'ın kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.



Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Serkan Ok xx, Esat Sancaktar xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç x, Oğuz Ceylan x, Papy Diyabodjı, Kana Bıyık x, Alin Tosca, Morais x, Diarra x, Jefferson x (Twumasi dk. 45 ?), Kenan Özer x, Chibsah x, Kayode xx

Yedekler: Haydar Yılmaz, Ulaş Zengin, Olkowski, Mehmet Erdem, Kubilay Aktaş, Muhammet Demir

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Fenerbahçe: Altay Bayındır x, Jailson xx, Serdar Aziz xx, Dirar xx, İsla xx, Ozan Tufan xx, Luiz Gustavo x, Emre Belözoğlu x, Max Kruse xx, Tolga Ciğerci x, Vedat Muriç x

Yedekler: Harun Tekin, Deniz Türüç, Ferdi, Tolgay Arslan, Alper Potuk, Gary Rodrigues, Mevlüt Erdinç, Mehmet Ekici, Zanka

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Sarı kartlar: Jefferson, Oğuz Ceylan, Diarra (Gaziantep FK), Tolga Ciğerci, Altay Bayındır (Fenerbahçe)

GAZİANTEP 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:11

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YATSI 19:05

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