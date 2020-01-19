Gaziantep'te kurallara uymayan 397 sürücüye ceza kesildi

Gaziantep il merkezi ve şehirler arası karayollarında yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 487 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan 397 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube, Bölge Trafik Denetleme Şube Bölge Trafik İstasyon amirlikleri ekipleri sorumlu oldukları güzergahlarda gün boyu trafik kontrolleri gerçekleştirdi. Karayollarında yapılan denetimlerde şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin çalışma ve dinlenme sürelerine uygun hareket edip etmedikleri, araçlardaki takografların raporları üzerinden denetlenirken, sürücü belgeleri ve araçların dış ışık donanımları, alkol kullanımı gibi kontroller de gerçekleştirildi. Toplam 2 bin 847 araç ve sürücüsü denetlenirken, trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 6 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 2 sürücüye uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmaktan, 90 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 101 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 2 sürücüye tehlikeli şerit değiştirmekten,

5 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya dış ışık donanımı aykırı araç kullanmaktan, 2 sürücüye sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan, 4 yayaya trafik ışık ve işaretlerine uymamaktan, 9 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 176 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten toplamda 397 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı.

Denetimlerde 64 araç trafikten men edilirken 8 sürücü belgesine de el konuldu.

GAZİANTEP 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:11

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