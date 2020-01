Şahinbey'de bir yılda 81 bin 486 iş yeri denetlendi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde zabıta ekipleri 2019 yılı içerisinde 81 bin 486 iş yerini denetledi.

Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri halkın sağlıklı ürünler tüketebilmesi için birçok iş yerine denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle halkın bilinçli tüketici olmasını sağlamak için bir çok projeye imza atan Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, iş yerlerinde hijyen kurallarına uyulması için denetim görevini aralıksız sürdürüyor. 2019 yılında 24 saat esaslı görev yapan zabıta ekipleri, 2019 yılı içerisinde toplam 81 bin 486 iş yerini denetledi.

Ekipler tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için iş yerlerini ikaz ederken, halk sağlığını tehdit eden durumlar karşısında ise gerekli cezai işlemleri uygulayarak, tonlarca sağlık ürüne de el konuldu.

İlçede sağlıklı ve hijyen hizmeti önemsediklerini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması amacıyla zabıta ekiplerinin 24 saat görevlerinin başında olduklarını kaydetti. Günün her saatinde denetim yapıldığını belirten Tahmazoğlu, "Zabıta ekiplerimiz vatandaşlardan gelen her türlü şikayeti dikkate alarak, konuyla ilgili gerekli çalışma ve denetimleri anında yapmaktadır. Gıda ve bozuk ürün konularında vatandaşlarımız da duyarlı davranmalı. Her türlü şikayet ve ihbarlarını zaman geçirmeden belediye veya zabıta ekiplerine bildirmeliler. Bu sayede insan sağlığını tehdit eden unsurlar, vatandaşımıza zararı dokunmadan engellenecektir” diye konuştu.

GAZİANTEP 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:47

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.