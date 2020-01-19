Karnesini doğum gününde aldı

Gaziantep’te doğuştan kas erimesi hastası olan ve evde eğitim gören 9 yaşındaki Bilal Keskinkılıç, karnesine doğum gününde kavuştu. Küçük Bilal, kesilen doğum günü pastası ile çifte sevinç yaşadı.

Hastalığı nedeniyle Şahinbey ilçesi Beyazlar Mahallesi’ndeki evinde eğitim gören ilkokul 3. sınıf öğrencisi Bilal Keskinkılıç, karnesini de evinde aldı. Küçük Bilal, doğum günü olan 17 Ocak’ta hem karnesine kavuşmanın hem de doğum günün sevincini yaşadı

çifte sevince ortak oldular

Küçük Bilal’in çifte sevincine karneyi götüren Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Belediye Başkan Mehmet Tahmazoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç da ortak oldu. Kaymakam Yılmaz, Başkan Tahmazoğlu ve Milli Eğitim Müdürü Kılınç, Küçük Bilal’i rahatsızlığına rağmen derslerindeki başarısı nedeniyle tebrik ederek, doğum gününü kutladı.

Doğum günü pastası kesilen Bilal'e, hem derslerindeki başarısı hem de doğum günü nedeniyle çeşitli hediyeler verildi.

"Mutlu gününde yanında olduk"

Kaymakam Yılmaz ve Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Bilal'a ders çalışma azmini kaybetmemesi gerektiğini anlatarak, çeşitli nasihatlerde bulunarak, başarısının devamını diledi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, küçük Bilal’i mutlu gününde yalnız bırakmak istemediklerini belirterek, “Doğuştan rahatsızlığı bulunan küçük kardeşimiz Bilal’i karne gününde ve doğum gününde Şahinbey İlçe Kaymakamımız Cemalettin Yılmaz ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Erdal Kılınç ile birlikte ziyaret ettik. Kendisine karnesini verip doğum gününü kutladık onun mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Kendisine Rabb'imden şifalar derslerinde başarılar ve nice mutlu yıllar diliyorum” dedi.

Bizi Yalnız Bırakmadılar

Küçük Erdal’ın annesi Nejla Keskinkılıç yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Kaymakamımız Şahinbey Belediye Başkanımız ve İlçe Milli eğitim Müdürümüzden Allah razı olsun. Bilal’in hem karne hem de doğum günü sevincine ortak olup onu yalnız bırakmadılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GAZİANTEP 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:11

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