Otobüs bekleyen kadının cep telefonunun çalınma anı kamerada

GAZİANTEP'te, otobüse binme bahanesi ile önünde sıra bekleyen kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemi ile çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Nuripazarbaşı Mahallesi'nde, cumartesi günü otobüse binmek için sıra bekler gibi yapan bir kişi, önündeki kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemi ile çalarak, kaçtı. Cep telefonunun olmadığını fark eden kadının şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, otobüsteki ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını izleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Ekipler, ismi açıklanmayan şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



GAZİANTEP 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:48

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.