Hırsızlık şüphelisi 3 şahıs yakalandı

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Gaziantep'te meydana gelen 3 farklı hırsızlık olayının şüphelisi 3 farklı şahıs yapılan çalışmalarla yakalandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık suçlarına yönelik çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalarda Karatarla Mahallesinde meydana gelen açıktan hırsızlık olayının şüphelisi, Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana gelen nitelikli hırsızlık olayının şüphelisi ve Yeşilkent Mahallesinde meydana gelen bisiklet ve motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi olan 3 farklı şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında başlatılan yasal işlemlerin devam ettiği vurgulandı.

GAZİANTEP 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:11

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