Güneydoğu Kronik Böbrek Yetmezliği Sempozyumu SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı: “Bilginin çok hızlı üretildiği ve tüketildiği günümüzde, üniversitelerin en önemli görevlerinden biri de gençlere bilgiyi üretmeyi öğretmek olmalı” Diyaliz Hekimleri Derneği’nden Uzman Dr. Hıdır Arslan: “Türkiye’de 81 bin hastaya hemodiyaliz, periton diyalizi ve organ nakli ile tedavi hizmeti veriyoruz”

Güneydoğu Kronik Böbrek Yetmezliği Sempozyumu, SANKO Üniversitesi, Diyaliz Hekimleri Derneği ve Türk KalpDamar Cerrahisi Derneği iş birliği ile düzenlendi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Salonu’nda gerçekleşen sempozyumun açılışında bir konuşma yapan SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, bilimsel toplantılara ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bilimsel araştırmaların çok büyük evreler geçirerek günümüze ulaştığını belirten Prof. Dr. Dağlı, “Bilginin çok hızlı üretildiği ve tüketildiği günümüzde üniversitelerin en önemli görevlerinden biri de sadece var olan bilgiyi aktarmak değil, gençlere bilgi üretmeyi öğretmek olmalıdır. Bu öğrettiğimiz bilgiyi de halka yayabilmeli, onların kullanımına sunabilmeliyiz” dedi.

Prof. Dr. Dağlı, “SANKO Üniversitesi olarak kurulduğumuzdan günden bu yana öncelikli hedeflerimizden biri de öğrencilere bilgiyi öğretmek kadar bilgiyi nasıl kullanacaklarını ve üreteceklerini de öğretmektir” ifadelerini kullandı.

Dr. Hıdır Arslan

Diyaliz Hekimleri Derneğinden Uzman Dr. Hıdır Arslan, 2018 yılı Nefroloji Kayıt Sistemi Raporuna göre Nefroloji camiası olarak Türkiye’de 81 bin hastaya hemodiyaliz, periton diyalizi ve organ nakli ile tedavi hizmeti verdiklerini söyledi.

Uzman Dr. Arslan, hastaların diyaliz öncesi nefroloji polikliniği takip oranının yüzde 60, hemodiyaliz başlangıcında damara erişim (fistül) oranının yüzde 38 iken, acil şartlarında kateter ile hemodiyalize başlama oranının yüzde 60 civarında olduğuna vurgu yaptı.

Hemodiyalizde düşük akımlı diyalizör kullanımının yüzde 53, diyaliz yeterliliğinin yüzde 70 civarında olduğunu anlatan Uzman Dr. Arslan, “12 bin 232 hasta bu tedavi havuzumuza eklenirken 12 bin civarında hastamızın da hayatını kaybettiği anlaşılmaktadır” şeklinde konuştu.

“Buradan da anlaşılmaktadır ki, sağlık hizmeti çalışanı olarak başta siz değerli hekimler ve diğer sağlık çalışanı meslektaşlarımız ile birlikte ancak çok disiplinli yaklaşım ile bu sorunları çözebileceğimizi biliyoruz” diyen Uzman Dr. Arslan, sözlerini şöyle tamamladı: “Diyaliz Hekimleri Derneği, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği, işbirliği içinde olduğumuz bölgesel üniversite ve diğer sivil toplum kuruluşları ile yurdun değişik yerlerinde gerçekleştirdiğimiz ve bundan sonrada yapmayı planladığımız toplantıların hastalarımızın sağ kalımını artırmasını engel olması temenni eder, verimli bir toplantı olmasını dilerim”.

Opr. Dr. Mesut Kösem

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği’nden Opr. Dr. Mesut Kösem de Türkiye’de yaklaşık 62 bin hastanın son dönem kronik böbrek yetmezliği tanısıyla hemodiyalize girdiğine dikkat çekti.

Bu hastaların hemodiyalize girebilmesi için oluşturulan damar yollarının hayati öneme sahip olduğunu anımsatan Opr. Dr. Kösem, bu sempozyumu damar yolunu oluşturan kalp ve damar cerrahları ile bunu kullanan diyaliz ekibini bir araya getirmesi nedeniyle çok önemli gördüklerinin altını çizdi.

Türkiye’de damar yolu oluşturulması ve kullanımında sıkıntıların olduğunu bildiren Opr. Dr. Kösem, bu tür toplantıların karşılıklı görüş alışverişi ve tecrübelerin paylaşılması ile hastaların tedavisine katkıda bulunacağına inandıklarını kaydetti.

Sempozyum

Açılış konuşmalarının arkasından, sempozyumun bilimsel kısmına geçildi. Dr. Mehmet Gürhan Bilgiç ve Dr. Adem Sezen’in başkanlığını yaptığı “Kronik Böbrek Hastalığı” konulu oturumda, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nden Uzman Dr. Mehmet Tuncay “Dünyada ve Ülkemizde Kronik Böbrek Hastalığı”, Hatay Devlet Hastanesi’nden Doç. Dr. Can Hüzmeli “Prediyaliz Dönemde Hasta Takibi ve Eğitimi”, İstanbul Medipol Üniversitesi’nden Prof. Dr. Önder Yavaşcan “Kronik Böbrek Hastalığı” konularında bilgi paylaştı.

“Renal Replaman Tedavileri” konulu ikinci oturumda, Uzman Dr. Hıdır Arslan başkanlığında SANKO Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Orhan Gürer “Böbrek Naklinde Yeni Yaklaşımlar”, Demiroğlu Bilim Üniversitesi’nden Dr. Adem Sezen “Hemodiyalizin Dünü, Bugünü ve Yarını”, Uzman Dr. Mehmet Tuncay “Yeni Nesil Diyaliz Membranları” ile ilgili bilgi sundu.

Doç. Dr. Celalettin Karatepe ve Opr. Dr. Müslüm Polat’ın başkanlığındaki “Damaryolu” konulu üçüncü oturumda, Güneydoğu Diyaliz Merkezi’nden Hemşire Cemile Özyurt “Kateterlerin Kullanımı ve Bakımı”, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Cemal Kocaaslan “AV Fistüllerinin Muayenesi ve Takibi”, Acıbadem International Hastanesi’nden Opr. Dr. Mesut Kösem “AV Fistül ve Greftlerin Kullanım Teknikleri”ni anlattı.

Güncel konuların ele alındığı son oturumda ise Prof. Dr. Önder Yavaşcan ve Dr. Onur Mihrimah Özberk başkanlığında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Uzman Dr. Hıdır Arslan “Hemodiyalizde Malpraktis” ile Acıbadem International Hastanesi’nden Opr. Dr. Mesut Kösem “Damaryolu Takibi ve Kanülasyonununda RDUSG” konularına değindi

SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Dr. İbrahim Konukoğlu, hekimler ve öğrencilerin katıldığı sempozyum, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla son buldu.

GAZİANTEP 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:48

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.