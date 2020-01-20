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Etiyopya'da kararmış gözlere ışık oldular

İHA

Etiyopya'da kararmış gözlere ışık oldular

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği yurt dışı çalışmaları arasında yer alan “Karanlığıma Işık Ol” Projesi ile Etiyopya’da 300’e yakın katarakt hastasının gözlerinin açılmasına vesile oldu.
Yurt içi ve Yurt dışında yaptığı yardım projeleri ile gönüllere dokunan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, “Karanlığıma Işık Ol” sloganı ile başlattığı katarakt projesi ile karanlık dünyalara ışık olmaya devam ediyor. Etiyopya’da Türk yardım severlerin bağışları ile organize edilen proje kapsamında yaklaşık 300 katarakt hastası ameliyat edildi. Hayat şartlarının oldukça zor olduğu ülkede su kuyusu açılışı ile adak, akika ve şükür kurbanı kesimleri de yapıldı. Ameliyat edilen hastalara sabah akşam yemek ikram edilerek, nakdi yardım yapıldı. Yeniden görme imkânına kavuşarak dünyaları aydınlanan hastalar Türkiye’ye ve Türk vatandaşlarına minnet ve şükran duygularını ilettiler. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Genel Müdürü Halik Karafak ve gönüllü bağışçıların bizzat giderek Projenin yerinde takibini yaptığı çalışmalar sırasında su kuyusu açılışı ve adak akika ve şükür kurbanı kesimleri de yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Genel Müdür Halil Karafak proje ile ilgili yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi insanların maddi imkansızlık sebebiyle kararmış dünyalarına ışık olmaya gittiklerini belirterek önlenebilir sebeplerden dolayı sevdiklerini ve dünyayı göremeyen gözlere şifa olmak için çalıştıklarını söyledi. Projeye destek verenlere teşekkür eden Halil Karafak sözlerini şöyle sürdürdü:
“Etiyopya’da önlenebilir sebeplerle görme yetisini kaybeden mazlumlara ışık olmak için hazırladığımız proje çerçevesinde buralara geldik. Hayat şartlarının oldukça zor maddi imkanların çok kısıtlı olduğu bu topraklarda insanların karanlığına ışık olmak için geldik. Hayırseverlerimizin desteği ile yaklaşık 300 hastamızın yeniden görmesine vesile olduk. Ayrıca bir su kuyusu açılışı gerçekleştirdik ve yine bağışçılarımızın adak akika ve şükür kurbanlarının kesimlerini yaparak ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırdık. Ayrıca bizlere emanet edilen nakdi yardımları buradaki mazlumlara ulaştırdık. Rabbim vesile olan ve yardımda bulunan tüm kardeşlerimizden razı olsun. Gözleri açılarak yeniden görmeye başlayan mazlumlar adına tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz.”
Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’ya 160 km uzaklıkta bulunan Walkide bölgesinde iklim koşulları, susuzluk ve sağlıksız yaşam koşulları sebebiyle 11 bin kişi katarakt hastalığından görme yetisini kaybetmiş durumda. Ülke genelinde ise katarakt hastalarının sayısı 890 bin olarak ifade ediliyor.

GAZİANTEP

20 Ocak 2020 Pazartesi

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