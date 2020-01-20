Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin acı günü Belediyenin Basın Yayın Müdürlüğünde muhabir olarak çalışan Salman Erdine vefat etti Gazeteci Salman Erdine dualarla son yolculuğuna uğurlandı

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde muhabir olarak görev yapan Salman Erdine yüksek şeker ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Erdine, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğünde görev yapan evli ve 2 çocuk babası Salman Erdine, gece tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Salman Erdine, Nakıboğlu Cami'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Dualarla son yolculuğuna uğurlanan Erdine'nin cenaze merasimine Gaziantep Büyükşehir belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, Gazeteciler Cemiyet Başkanı İbrahim Ay, Basın Yayın Şube Müdürü Hüseyin Akay, mesai arkadaşları, gazeteciler ve yakınları katıldı.

GAZİANTEP 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:11

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