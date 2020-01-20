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Gaziantep'te Teknofest 2020 tanıtıldı Teknofest 2020 güneşi doğudan yükselecek Coşku ve gurur ...

İHA

Tüm Türkiye'nin büyük bir merak ve heyecanla takip ettiği, coşku ve gururun bir arada yaşandığı Teknofest'in 2020 tanıtım toplantısı evrensel kültür mirası olan Zeugma Müzesi'nde yapıldı.

Gaziantep'te Teknofest 2020 tanıtıldı Teknofest 2020 güneşi doğudan yükselecek Coşku ve gurur Gaziantep’te yaşanacak

Tüm Türkiye’nin büyük bir merak ve heyecanla takip ettiği, coşku ve gururun bir arada yaşandığı Teknofest’in 2020 tanıtım toplantısı evrensel kültür mirası olan Zeugma Müzesi’nde yapıldı.
Türkiye’nin bağımsız, müreffeh ve güçlü yarınları için ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen Teknofest, bu yıl milli mücadelenin gazi şehri Gaziantep’te düzenlenecek. İki yıldır ziyaretçi rekorları kıran dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, 2227 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Teknofest paydaşlarının yöneticileri, teknoloji yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla düzenlenen tanıtım toplantısında, Teknofest 2020 ile ilgili bilgi aktarıldı. Toplantıda ayrıca bu yıl Gaziantep’te düzenlenecek olan Teknofest’in 2021 yılında tekrar İstanbul’da gerçekleştirileceği, bundan sonra çift haneli yıllarda Anadolu’nun farklı şehirlerinde, tek haneli yıllarda İstanbul’da gerçekleştirilmeye devam edileceği bilgisi verildi.
Programda konuşan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, “Savunma Sanayi Başkanlığı olarak Türkiye’nin milli teknoloji üreten milli bir topluma dönüşmesi yolunda amaçlar edinmiş böyle bir önemli organizasyonun paydaşı olmaktan duyduğumuz gururu paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat desteği ve teşrifleriyle 2 yıldır gerçekleştirilen Teknofest Havacılık ve Uzay Teknolojileri Festivali’nin bu kez ilk defa İstanbul dışında yapılacak olması malumunuz İstiklal Harbi’nde bir meşaleyi yakan şehir olarak düşünülebilir. Bu ulusun sanayi ve teknoloji alanında başarması gereken çok iş var. Şuanda bir çıkış yaşıyoruz. Bu çıkışın da bu şehirde yapılmasının çok değişik anlamı olduğuna inanıyorum” dedi.
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Festivalimizi bu yıl kadim medeniyet şehrimiz Gaziantep’te gerçekleştireceğiz. Bu süreçte aday olan kentlerimizi çeşitli kriterlerde değerlendirdik. Gaziantep hemen hemen tüm kriterlerde en üstte olduğu gibi hem sanayi hem de akademik alanda Türkiye’nin en önemli kentlerinden biri. Toplantıyı da burada yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Gaziantep aynı zamanda şehirlerin ve kültürlerin buluşma noktası. Teknofest’i Anadolu’ya taşımamızın amacı İstanbul’a gelip, bu güzelliği yaşayamayan gençlerimiz ve çocuklarımızla buluşmak. Geçen yıl bu festivalde gökyüzüne bakan çocukların gözlerindeki parıltılarını gördük. Ziyaretçilerin festivalin tadını çıkarabilsinler diye festivalimizin süresi 6 gün olacak” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen ve ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ sloganı ile yola çıkan Teknofest, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor. Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen Teknofest 2020 kapsamında, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 21 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenleniyor. Havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan geniş bir spektrumda düzenlenen 19 farklı kategoride yer alan teknoloji yarışmalarına geçtiğimiz yıl Türkiye'nin 81 ilinden, dünyanın 122 farklı ülkesinden toplamda 17 bin 373 takım, 50 bin öğrenci başvuruda bulunmuş, 2 bin finalist takım 10 bin yarışmacı ile finalist olmaya hak kazanmıştı.
Gaziantep'te düzenlenecek olan Teknofest 2020’de 21 farklı kategorideki Teknoloji Yarışmaları kapsamında geçtiğimiz yıldan farklı olarak Biyoteknoloji Inovasyon Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması, Akıllı Ulaşım Yarışması, Eğitim Teknolojileri Yarışması, Helikopter Tasarım Yarışması ve Jet Motor Tasarım Yarışması yer alacak.
Türkiye’de gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılmasını hedefleyen, bu alanda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Teknofest 2020 Gaziantep'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımları ise 3 Milyon TL'nin üzerinde ödül bekliyor olacak. #milliteknolojihamlesi heyecanı ile Teknofest 2020 Gaziantep'te yarışma hakkını elde etmek için adayların son başvuru tarihi 28 Şubat 2020.
Gösteriler, etkinlikler, atölye çalışmaları ve eğlence Teknofest 2020 Gaziantep’te devam edecek. Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının yanı sıra TakeOff Uluslararası Girişim Zirvesi, Hack Zeugma, Dünya Drone Şampiyonası, THY Seyahat Hackatonu, havacılık gösterileri, seminerler, sergiler, rüzgar tüneli ve planetaryum, teknoloji ve eğitim atölyeleri, konserler ve aktiviteler ziyaretçilere sunulacak.

GAZİANTEP

20 Ocak 2020 Pazartesi

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