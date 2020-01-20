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Selçuk Bayraktar: Herkesin teknolojiye olan ilgisini yükselteceğiz

DHA

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bu yıl Gaziantep'te düzenlenecek olan Teknofest 2020 ile ilkokul çağından üniversiteye kadar tüm herkesin teknolojiye olan ilgisini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bu yıl Gaziantep'te düzenlenecek olan Teknofest 2020 ile ilkokul çağından üniversiteye kadar tüm herkesin teknolojiye olan ilgisini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye´nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle bu yıl Gaziantep'te yapılacak olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali´nin tanıtım toplantısı Gaziantep Zeugma Müzesi´nde yapıldı. Toplantıya; Gaziantep Valisi Davut Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, festival paydaşlarının yöneticileri, teknoloji yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.
Bu yıl Gaziantep´te düzenlenecek olan Teknofest´in, 2021 yılında tekrar İstanbul´da gerçekleştirileceği bundan sonra çift haneli yıllarda Anadolu´nun şehirlerinde tek haneli yıllarda ise İstanbul´da gerçekleştirilmeye devam edileceği belirtildi.
BAYRAKTAR: TEKNOLOJİ SEVDASINI GENÇLERİMİZİN GÖNLÜNE DÜŞÜRMEK İSTİYORUZ
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, özellikle gençlerin teknolojiye olan ilgisini arttırmak istediklerini söyledi. Festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda derece alan gençlerin gelecekte Türkiye'de önemli projelerin içerisinde olacağını ümit ettiğini anlatan Bayraktar şöyle konuştu:
''Geçen yıl festivalde gökyüzüne bakan her bir çocuğun gözlerindeki parıltı umut ışığımızdır demiştik. Teknofest'te İstanbul'dan da vazgeçmiyoruz. Festivali 1 yıl Anadolu'da 1 yıl İstanbul'da yapmayı hedefliyoruz. Teknofest'in ilkinde yaklaşık 560 bin, ikincisinde 1 milyon 720 bin katılımcıyı ağırladık. Sadece bu alanda bile dünyanın en büyük organizasyonu oldu.
2018 yılında 83 ülkeden 2019 yılında ise 122 ülkeden giderek büyüyoruz. Hatta bu yıl Gaziantep'te bu çıtayı yukarı çekmeye hedefliyoruz. Bu toplantılarda amacımız teknoloji yarışmalarını duyurmak. Roketten uçan arabaya, otonom sistemlerden insanlık yararına teknolojilere kadar birçok alanı içeren 23 dalda yarışmalar yapacağız. 3 Milyon TL'yi aşan
ödüler için ise başvuru tarihini belirledik. İlkokul çağından üniversiteye kadar tüm herkesin teknolojiye olan ilgisini yükseltmeyi hedefliyoruz. Teknofest 2020'de yarışmalar, sergiler ve eğitimlerin yanı sıra yatırımcılar ile girişimcilerin buluşacağı Uluslararası Girişim Zirvesi gibi oldukça zengin aktivitelerimiz olacak. Uzay ve teknolojiyi geliştirme heyecanını daha çok gençlerimizin yüreğine düşürmeyi amaçlıyoruz. Zira bu sevda tam bağımsız ve güçlü Türkiye yolundaki en önemli hazinemiz olacaktır. Bu nedenle milli teknoloji hamlesine gönül veren milyonları Gaziantep Havaalanı'na bekliyoruz. Teknofest düzenlenmeye başladığı tarihten bu yana ülkenin havasını değiştirdi ve milli teknolojinin hakim olmasını sağladı. Dünyaya sesimizi Güneydoğu Anadolu'dan duyuracağız. Ümit ediyoruz ki festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda kendilerini gösteren gençler Türkiye'nin en önemli teknolojik girişimlerini kuracak ve en kritik projeleri hayata geçiren ekipler arasında yer alacaktır. Teknofest'te tohumlanan düşünce filizleri Türkiye'yi dünyanın zirvesine taşıyacak.''
'FESTİVALE HAZIRIZ'
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent olarak festivale hazır olduklarını söyleyerek, ''Kim bilgiyi elinde tuttuysa dünyanın sözünü söylemiştir. Maalesef tarım devrimini ıskaladık. Sanayi devriminin ucundan geçtik. Ama önümüzde kocaman bir fırsat var. Bilgi ekonomisi ve bilgi teknolojisi. Yapılacak olan projeleri dinlediğim zaman çok heyecanlandım. İstanbul'da yapılanın üzerine konulan büyük bir vizyon var. Ulaşmamız gereken büyük hedeflerimiz var. Gaziantep buna hazır. Kent olarak her anlamda buna hazırız'' ifadelerini kullandı. Vali Davut Gül ise, festivalin tüm Türkiye'nin ortak değeri haline geldiğini vurguladı.
Vali Gül, sorumluluklarının büyük olduğunu ifade ederek, ''Teknofest Türkiye'nin en önemli organizasyonlarından birisi. Bu festival artık bütün milletimizin bir değeri. Bu açıdan bizim üzerimizdeki sorumluluk çok büyük. Hem şehir olarak daha iyisini yapma anlamında sorumluluklarımız var hem de 82 milyona mal olan bu markayı daha ileriye götürme anlamında büyük sorumluluklarımız var'' şeklinde konuştu.
'TÜRKİYE, TEKNOLOJİ ANLAMINDA YÜKSELİŞTE'
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de, Türkiye'nin teknoloji alanında büyük bir yükseliş yaşadığını belirterek şöyle dedi:
''Bu festival sadece ülkemiz için değil bize imrenerek bakan toplumlar için bir ışık olacaktır. Biz ulus olarak İstiklal harbini başardık ama teknolojik anlamda istediğimiz noktaya gelemedik. Teknolojik anlamda şu anda büyük bir yükseliş yaşıyoruz. Bu çıkışta İstiklal harbinin kıvılcımını yapan gazi şehirde böyle bir festivalin yapılmasını çok daha değişik anlamı olduğunu düşünüyorum''
Programda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır ise Teknofest konulu bir sunum yaptı.
23 KATEGORİDE TEKNOLOJİ YARIŞMALARI VE 3 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE ÖDÜL
Türkiye´nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen Teknofest 2020 kapsamında, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 23 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenleniyor.  
Gaziantep'te düzenlenecek olan festivalde 23 farklı kategorideki Teknoloji Yarışmaları kapsamında geçen yıldan farklı olarak biyoteknoloji inovasyon yarışması, tarım teknolojileri yarışması, çevre ve enerji teknolojileri yarışması, akıllı ulaşım yarışması, eğitim teknolojileri yarışması, helikopter tasarım yarışması, jet motor tasarım yarışması yer alıyor. 6 gün sürecek festival kapsamında yapılacak yarışmalarda derece alanlara 3 milyon liranın üzerinde ödül verileceği bildirildi.

GAZİANTEP

20 Ocak 2020 Pazartesi

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