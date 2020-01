Mehmet Büyükekşi'den gündeme ilişkin değerlendirmeler

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, geride kalan süreç ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe karşılaşmasında alınan skor için üzgün olmalarına rağmen gösterilen performansın ve mücadelenin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, ilerleyen haftalarda başarılı sonuçlar alacaklarına inandıklarını dile getirdi. Büyükekşi, transfer çalışmaları, hakem hataları, Gaziantep Tek Yürek kampanyası ve daha pek çok konu ile ilgili de açıklamalarda bulundu.



“Fenerbahçe karşısında gösterilen performanstan memnunuz"

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Fenerbahçe’yle oynadığı karşılaşmayı değerlendiren Mehmet Büyükekşi, “Ligin hem bütçe olarak hem de kalite olarak en iyi ekiplerinden biriyle karşılaştık. Taraftarlarımızın muhteşem bir ilgisi ve desteğini hissederek bu karşılaşmaya hazırlanmıştık. Ve maçın hiçbir anında rakibimize teslim olmadık ve çoğu zaman da daha iyi mücadele eden ekip bizdik. Özellikle ikinci yarıya şanssız bir başlangıç yapıp geriye düşsek de takımımız gerçekten ciddi bir reaksiyon ortaya koydu. Sayısız gol pozisyonundan faydalanamadık belki ama tribündeki taraftarlarımızın alkışı bile bizleri her şeyi özetlemiş oldu. Gaziantep şehri mücadelecidir, ayakta kalmayı her zaman başarmıştır. Bizlerde bulunan bu özelliğin sahaya yansıdığını görmek, elbette ki hepimizi memnun ediyor. Gönül ister ki galibiyetle ayrılalım ancak futbol böyle bir şey. Bazen rakibiniz gelir pozisyon bulamadan bir gol atıp kazanır, siz de sayısız gol pozisyonlarını değerlendiremezsiniz. Oyuncularımı ve teknik heyetimizi maçtan sonra soyunma odasına inip tek tek tebrik ettim. Gerçekten güzel bir karakter sahaya koyduğumuza inanıyorum” dedi.



"Transfer çalışmalarında sona geldik"

Takımı güçlendirebilmek adına da çalışmalar yaptıklarını dile getiren Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, “İlk yarıda topladığımız 24 puanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Ancak toplanılan bu puanın değerli olabilmesi adına ikinci yarıda alacağımız puanlar bunu belirleyecek. Hedefimizi ilk 10 sıranın içerisinde yer almak olarak belirlemiştik ve 18. hafta sonunda ligde de ilk 10 sıra içerisinde bulunuyoruz. Ancak bizler hiçbir zaman bu puanlara güvenerek, arkamıza yaslanıp oturmayacağız. Kazanmak için başarılı olabilmek adına yönetim olarak da gerekli fedakarlıkları yapmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımızın da transfer konusunda beklentilerinin farkındayız ve onları mutlu etmek istiyoruz. Ama aceleci davranmak futbolda bir takım hatalar ortaya koyabilir. Biz riskleri minimize ederek, takımımıza faydalı olacak isimler üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Artık transferlerde son aşamaya geldik diyebiliriz. Haydar Yılmaz transferiyle ilk imzamızı atmıştık. Bundan sonraki süreçte de aramıza yeni arkadaşlarımız katılacaktır. Taraftarlarımızın rahat olmalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.



"Hakem hatalarını kimse istemez"

Son maçlarda tepkilere yol açan hakem hatalarını da değerlendiren Büyükekşi, “Hata yapmak insanın doğasında vardır. Futbolun içerisinde de ben hiçbir zaman art niyetli olmasalar da hataların olacağını düşünüyorum. Ama burada bizlere düşen vazife bu hataları minimize etmeye çalışmak olacaktır. Tüm takımlarımın bazen canı yanabiliyor ve biz de bu durumlardan etkilenen takımlardan biriyiz. Umarım hakemlerimiz futbolu güzelleştirebilmek ve yaşanılan kaos ortamından uzak tutabilmek adına biraz daha özverili olurlar. İlerleyen haftalarda hakem hatalarının konuşulmayacağı bir lig olmasını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.



“Gaziantep Tek Yürek kampanyamız devam ediyor"

Gaziantep Futbol Kulübü tarafından başlatılan 'Gaziantep Tek Yürek, Kırmızı Siyah'a Tam Destek' isimli kampanyanın toplumun tüm kesimlerinden büyük ilgi ve destek gördüğünü de aktaran Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz aylarda başlatılan kampanyanın başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi. Kampanya kapsamında 19 Aralık'ta düzenlenen gecede 240 bin formanın sözlü satışının yapıldığını hatırlatan Başkan Büyükekşi, hedeflerinin 300 bin forma satmak olduğunu ifade etti.



Formalar dağıtılıyor

Sporun barış ve kardeşlik ruhunu tüm topluma yaymak istediklerini vurgulayan GFK Başkanı Büyükekşi, "Gaziantep Tek Yürek kampanyamızla kulübe maddi desteğin yanında bir taraftan sporu sevdirmeyi diğer taraftan da taraftar sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Özellikle öğrencileri ve gençleri stada çekmek için projeler uyguluyoruz. Kampanyamız çerçevesinde satılan formalar da Valiliğimizin koordinasyonunda okullarda öğrencilere dağıtılmaktadır. Sömestr tatilinin sona ermesi ile okullarımızda forma dağıtımı hız kazanacaktır" dedi.



Formalar 19 TL+KDV

Mehmet Büyükekşi, kırmızısiyah renkli formaların alım süreci ile ilgili olarak da, "Forma alımı kulübümüzde oluşturulan bir komisyon tarafından gerçekleştirilmiştir. Gaziantep Futbol Kulübü AŞ olarak birçok firma ile forma alımı hususunda görüşmeler yapılmış ve içinde Gaziantepli firmalarında olduğu çok sayıda firmadan yazılı teklifler alınmıştır. Alınan teklifler yönetim kurulu üyelerimiz tarafından değerlendirilerek en uygun teklifi veren İstanbul merkezli bir firma ile anlaşma sağlanmıştır. Söz konusu firma ile forma başına 19 TL+KDV olarak anlaşma yapılmıştır" şeklinde konuştu.



“Destek veren herkese teşekkür ederim"

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gaziantep Tek Yürek kampanyasına destek verenlere de teşekkür ederek, "Kampanyamızın ilk gününden itibaren her zaman yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e kulübümüz adına teşekkür ediyorum. Ayrıca, Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'e, milletvekillerimize, ilçe belediye başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşu başkanlarımıza, iş dünyamıza, kampanyamızın kamuoyuna duyurulmasını sağlayan basınımıza ve tüm taraftarlarımıza ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.

