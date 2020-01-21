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Merinosspor, Kahramankazan Belediyespor’u puansız gönderdi

İHA

Merinosspor, Kahramankazan Belediyespor’u puansız gönderdi

Türkiye Bayan Voleybol 1. Ligi B gurubunda mücadele eden Merinosspor Bayan Voleybol Takımı, kendi sahasında ağırladığı Ankara Kahramankazan Belediyesporu 31 mağlup etti. Zorlu maçta ilk seti kaybetmesine rağmen diğer setlerde üstünlüğü ele geçiren Merinossporlu Mavimelekler sahadan üç puanla ayrıldı.
Gaziantep Talat Özkarslı Kapalı Spor Salonunda oynan karşılaşmanın ikinci setinden itibaren büyük üstünlük sağlayan Merinosspor bayan voleybol takımı sahadan 31 sonuçla galip ayrılarak puanını 22’ye yükseltti. İlk seti 22 25 kaybeden Merinosspor, ikinci seti 2520, üçüncü seti 2517 ve son seti 2520 alan Mavi Melekler sahadan üç puanla ayrıldı. Seyircinin büyük desteğini alan ve sporcuların üstün gayreti ile rakibi Ankara Kahramankazan Belediyesispor’u yenen Merinosspor ligde üçüncü sıraya yerleşti. Merinosspor Başkanı Ali Bağcı, takımın ekip anlayışıyla ve oyuncuların azmiyle ligde üst sıralara oynayan takımlar arasında olduğunu ifade etti. Ali bağcı, “Ligdeki önemli takımlardan birisi olan Kahramankazan Belediyespor ile kendi sahamızda mücadele ettik. Rakip takım üç yeni takviye ile sahaya çıkmasına rağmen oyuncularımızın disiplini ve tecrübesiyle maçı kazandık. İlk seti kaybeden takımımız diğer setlerde ağırlığını koyarak maçı kazanmayı başardı. Lig başında ortaya koyduğumuz hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde takımımıza yeni takviyeler yapacağız. Bununla ilgili olarak çalışmalarımız son aşamaya gelmiştir. Bir hafta içerisinde yeni transferlerimiz olacaktır. Merinosspor olarak geçtiğimiz yıl hiç yenilmeden şampiyon olmuştuk. Ligin en yenilerinden birisi olmamıza rağmen üst sıralarda kendimize yer edindik. Bazı talihsiz puan kaybetmelerimiz olmasına rağmen ligde 3. sıraya yerleştik. Önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağımız Kuzeyboru maçı için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
Transfer sezonunun son günlerine geldiklerini kaydeden Ali Bağcı, yeni yabancı ve yerli oyuncu almak için prensiple anlaştıkları oyuncuların bulunduğunu ve gelecek hafta oyuncuların Gaziantep’e geleceklerini söyledi. Bağcı, “Zorlu bir ligde mücadele etmekteyiz. Rakip takımların çoğunluğu ara transferde takımlarını güçlendirdiler. Bizde transfer çalışmalarının son aşamasına geldik. Prensiple anlaştığımız yabancı ve yerli oyuncular var. Bu oyuncular sözleşme imzalamak için önümüzdeki hafta Gaziantep’e gelecekler. Kuzeyboru maçından sonra isimlerini açıklayacağız” diye konuştu.

GAZİANTEP

21 Ocak 2020 Salı

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