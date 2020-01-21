Yapay zeka ve inovasyon SANKO Okulları Türkiye’nin ilk “yapay zeka ve inovasyon yarışması”nı düzenliyor

SANKO Okulları, SANKO Holding iş birliği ile Gaziantep’te Türkiye’nin ilk “Yapay Zeka ve İnovasyon Yarışması”nı düzenliyor.

Türkiye’den lise ve dengi okulların katılım sağlayabileceği yarışma SANKO Okullarının ev sahipliğinde 18 Nisan tarihinde yapılacak. “Yapay Zeka Kategorisi”, “İnovasyon Kategorisi”, “Hami Okullar İnsanlığa Fayda Kategorisi” ve “Yenilenebilir Enerji Kategorisi”nden oluşan yarışmada her kategorinin birincisi 3 bin TL, ikincisi 2 bin TL, üçüncüsü ise bin 500 TL ile ödüllendirilecek. Ayrıca özel ödüle hak kazananlar da 1500 TL ödülün sahibi olacak.

Yarışma ön eleme ve final olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Yarışmaya başvuran tüm projelerin ön elemesi bilim kurulu tarafından yapılacak. Ön elemeyi geçen projeler final sergisine davet edilecek. Jüri değerlendirmesi ile final sergisine katılmaya hak kazanan projelerin belirleneceği yarışmaya 20 Ocak 20 Şubat tarihleri arasında başvuru yapılabilecek.

Gençliği bilimin ışığında üretken düşünmeye yöneltmek, düşünerek özgün projeler üretmek ve onları “Geleceğin Bilim İnsanları” olarak yetişmeye teşvik etmek amacıyla düzenlenen “Yapay Zeka ve İnovasyon Yarışması” 21.YY. becerileri ile donatılmış ve her alanda uygulama yapabilen gençlerin yetişmesine katkı sağlayacak.

GAZİANTEP 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:10

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