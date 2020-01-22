Marketin kasasındaki paraları çalan şahıs yakalandı

Gaziantep'te bir markette kasadan paraları çalan şüpheli şahıs güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Şahsın 3 iş yerinden daha hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı semtlerinde 3 iş yerinden hırsızlık olaylarının şüphelisini yakaladı. Şüpheli V.Y.'nin bir marketin kasasındaki paraları çalma anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Yapılan çalışmaların ardından görevliler tarafından yakalanan şüpheli şahıs, yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti. Gözaltına alınan şahıs hakkında başlatılan yasal işlemlerin devam ettiği belirtildi.

GAZİANTEP 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:50

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.