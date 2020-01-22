Atatürk’ün Gaziantep’e Gelişinin 87’inci Yıldönümü SANKO Sanat Galerisi’nde “Etem Çalışkan Çizgileriyle” Atatürk Portreleri Sergisi Açılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Atatürk’ün Gaziantep’e Gelişinin 87’inci Yıldönümü SANKO Sanat Galerisi’nde “Etem Çalışkan ...

İHA

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 26 Ocak 1933 günü Gaziantep'i ziyaretlerinin 87'inci yıldönümü Anma Etkinlikleri kapsamında SANKO Sanat Galerisi'nde 24 Ocak Cuma günü "Etem Çalışkan Çizgileri ile Atatürk Portreleri" sergisi açılacak.

Atatürk’ün Gaziantep’e Gelişinin 87’inci Yıldönümü SANKO Sanat Galerisi’nde “Etem Çalışkan Çizgileriyle” Atatürk Portreleri Sergisi Açılacak

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 26 Ocak 1933 günü Gaziantep’i ziyaretlerinin 87’inci yıldönümü Anma Etkinlikleri kapsamında SANKO Sanat Galerisi’nde 24 Ocak Cuma günü “Etem Çalışkan Çizgileri ile Atatürk Portreleri” sergisi açılacak.
Adı Atatürk ile özdeşleşmiş dünyaca ünlü ressam, hattat ve kaligrafi ustası Etem Çalışkan’ın birbirinden güzel Atatürk Portreleri, Gaziantepli sanatseverler ile buluşuyor.
Etem Çalışkan’ın katılımı ile 24 Ocak Cuma günü saat 17.30’da açılacak sergi, SANKO Sanat Galerisi’nde 7 Şubat’a kadar sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek. Sergi açılışına katılacak olan 92 yaşındaki tarihi çınar Etem Çalışkan, gelen ziyaretçiler ve sanatseverlerle söyleşi yapacak, eserlerinin bir kısmını imzalayacak.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 26 Ocak 1933 günü Gaziantep’e gelişlerinin 87’inci Yıldönümü Anma Etkinlikleri kapsamında SANKO Holding tarafından düzenlenen sergide, Türkiye’nin ünlü Atatürk Ressamı, asırlık çınar Etem Çalışkan’ın birbirinden güzel Atatürk Portrelerinden seçilen 20 resim sanatseverlerle buluşturulacak.
Bu eserler yanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 87 yıl önce gerçekleşen Gaziantep ziyaretleri sırasında çekilmiş fotoğrafları, Gaziantep’in “Gazi”lik Madalyası fotoğrafı, Etem Çalışkan’ın 1998 yılında Kültür Bakanlığı’nın siparişi üzerine üç yıllık bir çalışma sonucu el yazısıyla ile hazırladığı, 844 sayfadan oluşan ve 2002'de yayımlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “NUTUK” adlı eserinin orijinal baskısı ve Elmalılı Hamdi Yazır’ın “Kur’anı Kerim’in Türkçe Tefsiri’nin yine Etem Çalışkan tarafından dört yılda tamamı kaligrafik el yazması yazılan ve ilk olarak 1983’te bastırılan orijinal baskısı da sergilenecek.
Bu arada, ziyaretçilere Etem Çalışkan’ın “Atatürk Portreleri” ve Gaziantep Savunması dönemini yansıtan “Tarihi Gaziantep Fotoğrafları” kartpostalları armağan edilecek.
ETEM ÇALIŞKAN
Yeni yazı ile hat yapan Etem Çalışkan, Türkiye'de ders kitaplarında yer alan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve İstiklal Marşı'nın yazımını yapan kişidir; fonda yer alan meşhur Atatürk portresinin de çizeridir.
Anıtkabir'in inşası sırasında kitabelerin yazılmasında emeği geçen sanatçının en önemli çalışmaları arasında Atatürk'ün imzasını, Atatürk'e ait imzalara bakarak stilize etmesi, Kuranı Kerim'in Türkçe mealini yeni yazı ile yazması ve Nutuk'u kaligrafik olarak iki cilt halinde yazması yer alır.
1928’de Tarsus’un Göçük Köyü’nde dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin Mersin’de tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Afiş Bölümü’nde yaptı. Sabri Berkel’den desen, Emin Barın’dan yazı, Namık Bayık’dan afiş ve grafik dersleri aldı. Akademideki öğrenciliği sırasında, Anıtkabir’deki yazıtların yazılmasında Emin Barın’a yardımcı oldu.
1954 yılında öğrenciliği sürerken Yapı Kredi Bankası'nın 10’uncu yıl afişi, şükran belgeleri, diplomaları, madalyalarını yaptı. Aynı yıl Yeni Sabah gazetesinde ressam ve kaligraf olarak gazeteciliğe başladı. İlk işi, gazete için Jane Eyre filminin fotoğraflarının üstüne konuşmalar ve anlatım yazmak oldu. Bu çalışma, Türk basınındaki ilk fotoroman yayınıydı.
Yeni Sabah’tan sonra Ankara'da Zafer ve Öncü, İstanbul'da Hareket, Dünya, Akşam, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde çalıştı. Manşetleri, olayların resimlerini çizdi. Her yılın 10 Kasım'ında gazetelerde yayımlanan Atatürk portrelerini de çizen sanatçı, 1969 yılında Milliyet gazetesinde çalışırken 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle çizdiği Atatürk portresi, o güne kadarkiler içinde en kalıcısı oldu.
1982’de Hürriyet Gazetesi’nden emekli olduktan sonra Milliyet Gazetesi’ne Türk Büyüklerini, Güneş Gazetesi’ne Kuran'ın Türkçe anlamını, Sabah Gazetesi’ne Yunus Emre Divan'ını hazırladı. Çizgi röportajlar yaptı. Türk Büyükleri çalışması albüm kitap olarak yayınlandı.
1980 yılında Atatürk’ün doğumunun 100’üncü yılı için basılan gümüş ve altın hatıra paraları tasarladı,1984 yılında PTT için 16 Türk Devleti Pul Serisini hazırladı. Kültür Bakanlığı’nın siparişi üzerine üç yıllık bir çalışma sonucunda Atatürk’ün iki ciltlik Nutuk adlı eserini el yazısıyla yazdı. 844 sayfadan oluşan iki ciltlik eser, 2002'de yayımlandı. 2005 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen Burhan Felek Ödülü ile ödüllendirildi.

GAZİANTEP

22 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:33
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te aranan 117 şüpheli şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te aranan 117 şüpheli şahıs yakalandı
Marketin kasasındaki paraları çalan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Marketin kasasındaki paraları çalan şahıs yakalandı
Yapay zeka ve inovasyon SANKO Okulları Türkiye’nin ilk “yapay zeka ve inovasyon yarışması”nı düzenliyor
YEREL HABERLER Yapay zeka ve inovasyon SANKO Okulları Türkiye’nin ...
Sobadan zehirlenen imam yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Sobadan zehirlenen imam yaşamını yitirdi
Şehit Kamil ile annesi dualarla anıldı
YEREL HABERLER Şehit Kamil ile annesi dualarla anıldı
Direniş ve sembol isim Şehit Kamil anlatıldı ŞSM’deki program, büyük ilgiyle takip edildi
YEREL HABERLER Direniş ve sembol isim Şehit Kamil anlatıldı ŞSM’deki ...
Büyükşehir’den, ev ve süs hayvanları satıcılarına sınavlı eğitim
YEREL HABERLER Büyükşehir’den, ev ve süs hayvanları satıcılarına ...
Ardıl Barajı doldu taştı
YEREL HABERLER Ardıl Barajı doldu taştı
Feci kazada ölen baba ve olunun cenazesi yakınlarına teslim edildi
YEREL HABERLER Feci kazada ölen baba ve olunun cenazesi yakınlarına ...
Sahan Restoran 50. yıla şube sayısını artırarak giriyor
YEREL HABERLER Sahan Restoran 50. yıla şube sayısını artırarak ...
Merinosspor, Kahramankazan Belediyespor’u puansız gönderdi
YEREL HABERLER Merinosspor, Kahramankazan Belediyespor’u puansız ...
Büyükşehir desteğinde “Temel Gönüllülük Eğitimi” devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir desteğinde “Temel Gönüllülük Eğitimi” ...
Gaziantep Kolej Vakfı Voleybol ’da namağlup şampiyon
YEREL HABERLER Gaziantep Kolej Vakfı Voleybol ’da namağlup şampiyon
GKV’liler Türkiye’yi Avrupa Gençlik Parlamentosunda temsil edecek
YEREL HABERLER GKV’liler Türkiye’yi Avrupa Gençlik Parlamentosunda ...
Gaziantep'te 'kaçak sigara' operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 'kaçak sigara' operasyonu: 3 gözaltı
Çaldığı televizyonu taşırken görüntülenen zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı televizyonu taşırken görüntülenen zanlı ...
Gaziantep'te 2 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 2 bin 50 paket kaçak sigara ele ...
Park halindeki araçtan hırsızlık yaptı kameralara yakalandı
YEREL HABERLER Park halindeki araçtan hırsızlık yaptı kameralara ...
H1N1 virüsü korkusu hastaneleri doldurdu
YEREL HABERLER H1N1 virüsü korkusu hastaneleri doldurdu
İyiliğe adanmış bir ömür
YEREL HABERLER İyiliğe adanmış bir ömür
Otomobil, TIR´a çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, TIR´a çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Tekeri patlayan otomobil tırla çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Tekeri patlayan otomobil tırla çarpıştı: 2 ölü, 3 ...
Gaziantep FK'ya yeni sportif direktör
YEREL HABERLER Gaziantep FK'ya yeni sportif direktör
Mehmet Büyükekşi'den gündeme ilişkin değerlendirmeler
YEREL HABERLER Mehmet Büyükekşi'den gündeme ilişkin değerlendirmeler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X