Araban'dan İdlib'e yardım eli

Gaziantep'in Araban ilçesinden Suriye’nin İdlib kentine bir tır dolusu insani yardım malzemesi gönderildi.

Diyanet Vakfı Araban İlçe Şubesi tarafından, Suriye'nin İdlib kentinde kışın zorlu şartlarında yaşam mücadelesi veren bölge halkına içerisinde gıda, battaniye, çadır, kıyafet, ayakkabı, yakacak kömür ve odunun bulunduğu bir tır dolusu yardım malzemesi gönderildi.

Araban ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki hayırsever vatandaşlar ile Araban Kaymakamlığının hayata geçirdiği İyilik ve Merhamet Kulübü’nün katkılarıyla hazırlanan insani yardım malzemeleri yüklü tır, Kaymakam Abdulhamit Mutlu, Araban İlçe Müftüsü Hasan Kiraz, kurum amirleri ve vatandaşların katılımıyla yapılan organizasyonun ardından dualarla İdlib'e doğru yola çıktı.

Arabanlı hayırsever vatandaşlar, yaşanan sıkıntılar nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalıp sınırlardaki güvenli bölgelere gelen, çamur içerisinde yaşam mücadelesi veren İdlib’lilere "Tüm Araban bir olduk İdlib’deki kardeşlerimizin yaralarını sarıyoruz. Allah İdlib’li ve tüm Suriyeli kardeşlerimizin yardımcısı olsun’’diye dualar etti.

Arabanlı hayırseverler, yardım malzemelerinin gönderilmesine olan katkılarından dolayı Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu’ya, Kaymakam Mutlu da Arabanlı hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.

GAZİANTEP 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:10

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