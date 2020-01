Yetim öğrenciler, karne sevinçlerini Başkan Fadıloğlu ile paylaştı Başkan Fadıloğlu, öğrencilere çeşitli armağanlar verdi

Yetim öğrenciler, karne sevinçlerini paylaşmak için Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu, öğrencileri başarılarından ötürü tebrik etti ve öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Yetim Koordinasyon Merkezi’nden yararlanan yetim öğrenciler, karne sevincini paylaşmak için Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu makamında ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen, karnelerini inceleyen ve uzun süre sohbet eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere eğitim kariyerleriyle ilgili çeşitli tavsiyelerde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Fadıloğlu, her zaman ve her koşulda öğrencilerin destekçisi olduklarını vurguladı.

Öğrencilerle ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çekinen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencileri kapıda uğurladı.

“Gurur ve güç verici bir durum”

Ziyaret sonrası konuşan öğrenci İbrahim Sinan Akbulut, Başkan Rıdvan Fadıloğlu’nun varlığının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. Lise öğrencisi Akbulut, “Başkanımıza, çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın bizi makamında kabul etmesi çok güzel bir şey. Başkanımız, geçen günlerde beni okulumda da ziyaret etmişti. O ziyaret benim için gerçekten moral kaynağı oldu. Başkanımızın, bizim gibi insanların arkasında olması gerçekten gurur ve güç verici bir durum. Başkanımızın varlığı bizim gibi çocukların her zaman mutlu olmasını sağlıyor. Başkanımıza her şey için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Başkanımıza çok teşekkür ederiz”

Öğrenci Rabia İrem Dündar ise ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Biz, buraya karnelerimizi Başkanımıza göstermeye geldik. Başkanımız, bize hediyeler verdi. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Başkanımız, karnelerimizi kontrol etti. İnşallah önümüzdeki dönemde arkadaşlarımızla karnemizi daha iyi hale getireceğiz. Tekrardan Başkanım bakacak, bizlere yine hediye verecek” dedi.

