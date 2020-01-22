Gaziantep´te terör operasyonunda 1 tutuklama

- GAZİANTEP´te, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG´ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i, tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı´ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG´ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 3 kişinin yakalandığı belirtilerek, "Soruşturmalar kapsamında; İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü görevlilerince tespit edilen 3 şüpheliden 1´i terör örgütüne üye olmak suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği´nce tutuklanmış, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır" denildi.
GAZİANTEP
22 Ocak 2020 Çarşamba
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