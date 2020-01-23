Gaziantep'te cezaevi firarisi yakalandı Yakalanmamak için ikinci kattan atladı

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Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ceza evi firarisi şahıs saklandığı yerde yakalandı. Şüpheli şahıs yakalanmamak için kaçmaya çalışırken bulunduğu adresin ikinci katından atlayarak yaralandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda cezaevi firarisi şüpheli bir şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahsın hakkında kesinleşmiş 11 yıl 5 ay cezası bulunduğu belirlendi. Şahıs, saklandığı adrese yapılan operasyonda yakalanmamak için kaçmaya çalışırken evin 2. katından atlayarak yaralandı.

Yakalanan firari şahsın hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi.

GAZİANTEP 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:09

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