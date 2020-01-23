Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonunda 31 gözaltı

Gaziantep'te 710 personelin katılımıyla helikopter, drone ve dedektör köpeklerin desteğiyle gerçekleştirilen dev uyuşturucu operasyonunda 40 ikamet, 62 umuma açık yer, 820 araç ve 3 bin 465 şahıs üzerinde arama yapıldı. Toplam 31 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda Yeditepe Mahallesi'nde 22 Ocak Çarşamba günü saat 12:00'da başlayıp 23 Ocak Perşembe günü sabaha karşı sonlandırılan bir operasyon daha gerçekleştirildi. Başta narkotik ve asayiş olayları olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi ve sokak satıcısı torbacılara yönelik 710 personelin katılımı, helikopter, drone, dedektör köpeklerin desteği ile mahalle abluka altına alındı. Operasyonda 40 ikamet, 62 umuma açık yer, 820 araç ve 3 bin 465 şahıs üzerinde arama yapılırken 31 şüpheli şahıs gözaltına alındı, 4 işletmeye kimlik bildirme kanununa muhalefetten, 2 işletmede toplam 6 şahsa ise fuhuştan idari işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda ise 3 kilo 500 gram eroin, 1 kilo 100 gram esrar, 900 gram metamfetamin (ateşbuz), 230 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 80 adet extacy hap, 70 adet captagon hap, 5 adet hassas terazi, 6 adet tabanca ve 4 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

GAZİANTEP 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:09

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