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Şehit Kaymakam Safitürk davasında yeniden yargılama devam etti

İHA

Mardin'de Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün makam odasında bombalı saldırı sonucu şehit olmasıyla ilgili beraat eden 8 sanığın yeniden yargılandığı davaya devam edildi.

Şehit Kaymakam Safitürk davasında yeniden yargılama devam etti

Mardin’de Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün makam odasında bombalı saldırı sonucu şehit olmasıyla ilgili beraat eden 8 sanığın yeniden yargılandığı davaya devam edildi.
Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin davada Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkemece 4 sanığa verilen cezayı hukuka uygun bulurken, beraat eden 8 sanığın ise yeniden yargılanmasına hükmetmişti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinde bugün 8 sanığın yeniden yargılaması yapıldı. 3. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Tahsin Erdaş, Fikret Baği, Vedat Erol, Zinet Erdaş, Mehmet Deniz ve avukatları katıldı. Sanıklar Zuhal Dalçin ve Mehmet Devran Aslan'ın katılmadığı duruşmaya, sanık Nursel Eren ise Kırşehir'den Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. İçişleri Bakanlığı ve Mardin Valiliğinden temsilcilerin yer aldığı duruşmayı, şehit kaymakamın annesi Fatma Safitürk, kız kardeşleri Esma Kavak ve Rukiye Bulut, ağabeyi Ali Haydar Safitürk ve yakınları ile Gaziantep Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu, Kilis Valisi Recep Soytürk ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de izledi.
Duruşmaya SEGBİS üzerinden tanık olarak katılan, olayın olduğu dönemde İlçe Emniyet Amiri olarak görev yapan M.H.K., “Olay günü 10 Kasım törenlerinden sonra ilçe emniyet amirliğine geçtim. Bir süre sonra patlama sesi geldi. Patlamanın kaymakamlıktan geldiğini anlayınca hemen oraya gittim. Vardığımda kaymakam bey dışarıdaydı, yanında Tahsin, Vedat ve Şerif vardı. Daha sonra ambulans geldi, Derik Devlet Hastanesine kaldırdık, ben de kendisiyle birlikte gittim. Orada güvenlik önlemi aldırdım. Sonra Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi. Kızıltepe Devlet Hastanesine giderken yolları trafiğe açarak, en hızlı şekilde göndermesini sağladık. Ardından olay yerine döndüm. Gerekli tedbirleri alarak, incelemeye başladık" dedi.
Ceyhan'dan SEGBİS ile bağlanan ve tanık olarak dinlenen Şehit Kaymakam Safitürk'ün yakın koruması M.K., "Olay günü kaymakamlık sekretaryasında duruyordum. Yanımda şoför Mustafa vardı. Patlamadan önce Fikret Baği içeriye çay verdi, 1 dakika geçtikten sonra patlama oldu. Dayanamayacak bir sesle patlama oldu. Baği elinden yaralanmıştı. Kaymakam beyin odasına girdiğimde göz gözü görmüyordu, ikinci bir patlama olabilir gibi bir şey hiç aklıma gelmedi. Aklımda sadece kaymakam bey vardı. Dışarıya doğru baktığımda Tahsin Erdaş ile bir kişi daha vardı ve hiçbir şey yapmadan duruyorlardı. Bağırıyordum 'neden bir şey yapmıyorsunuz' diye. Daha sonra yan odada bulunan hücum yeleğini giydim ve uzun namlulu silahı aldım, telsizle ambulans çağırdım. Bu sırada kaymakam beyin dışarı çıkarıldığını gördüm, ben hep yanındaydım. Daha sonra ambulansla Derik Devlet Hastanesine, oradan da Kızıltepe Devlet Hastanesine götürüldü, ben yanındaydım. Sonra Gaziantep'e helikopterle gelirken yer olmadığı için ben de kara yoluyla gittim" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için 24 Nisan 2020 tarihine erteledi.
Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan şehit kaymakamın ağabeyi Ali Haydar Safitürk, “Malum olayda şu an tek tutuklu fail bulunmakta. Çokça inceleme ve bulgular gerektiğinden dolayı, süreç uzuyor. Yerel mahkemede çok sağlıklı karar verilemediğinden dolayı, ortalıkta da çok fazla soru işareti olduğundan dolayı, İstinaf Mahkemesinin titizlikle çalışmasını görmek bizi mutlu ediyor. İnşallah iyi bir yerlere gidilerek, şehidimizin ailesinin acısını bir nebze rahatlatırlar, ama bu kadar büyük organize edilmiş bir olayının failinin tek kişi olamayacağının İstinaf Mahkemesi de kanaatindedir. Bundan dolayı bilgilerin, bulguların daha sağlıklı bir şekilde toparlanması istenmektedir. Biz de malum duruşmaya 4’üncü yılında devam ediyoruz. Gönlümüz bir an evvel faillerin yakalanmasının yanında, çünkü bu olay çok dillenmiş bir olaydı, ortalıkta bu suikastın yapılacağına dair yapılmadan evvel birçok bilgi ve bulgular vardı. Sıkı ve hızlı bir şekilde bu olayın çözüleceğine inanmaya başladık” diye konuştu.

GAZİANTEP

23 Ocak 2020 Perşembe

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