Gaziantep'te 14 kilo metamfetamin ele geçirildi

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Gaziantep'te yapılan operasyonda 14 metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda Gaziantep'e özellikle doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği tespit edildi. Bu kapsamda, 23 Ocak 2020 Perşembe günü Geylani Mahallesi'nde durdurulan bir araçta 15 paket halinde toplam 14 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs yakalanırken şahıslar hakkında adli tahkikata başlanıldığı belirtildi.

GAZİANTEP 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:09

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