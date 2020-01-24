Gaziantep'te motosiklet ve güvercin hırsızları yakalandı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

GAZİANTEP'te, motosiklet ve güvercin çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Şahinbey ilçesinde, geçen hafta bir evin çatısındaki güvercinler ile bir sokakta park halinde olan motosiklet çalındı. 2 hırsızlık olayı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonunda motosikleti çalan şüpheli, kimliği tespit edilerek yakalandı. İsmi açıklanmayan şüpheli, tutuklandı.

Güvercinlerin çalınmasıyla ilgili yapılan araştırmada ise, iki şüphelinin gece yarısı güvercinleri poşetlere koyarak, götürdükleri belirlendi. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, adreslerine düzenlenen baskınla yakalandı. Çalınan güvercinler sahibine teslim edilirken, şüpheliler sevk edildikleri adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



GAZİANTEP 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:09

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