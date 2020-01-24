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Güvercin hırsızları kameradan kaçamadı

İHA

Gaziantep'te bir ikametten güvercin çalan iki şüpheli şahıs güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntüler güvercinleri aldıktan sonra farklı yönlere doğru hareket eden şahıslar, yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

Güvercin hırsızları kameradan kaçamadı

Gaziantep'te bir ikametten güvercin çalan iki şüpheli şahıs güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntüler güvercinleri aldıktan sonra farklı yönlere doğru hareket eden şahıslar, yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda, 20 Ocak 2020 Pazartesi günü Şahinbey ilçesinde bir ikamette meydana gelen güvercin hırsızlığı olayı ile ilgili olarak çalışma yapıldı.
Yapılan çalışmalarda, şüpheli şahsın bahsi geçen adrese girme ve güvercinleri çalma anına ulaşıldı. Çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, güvercinleri çaldıktan sonra farklı yönlere doğru giden iki şüpheli şahıstan biri yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs, yapılan yasal işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol tedbiri uygulandı. Çalınan güvercinler ise sahiplerine teslim edildi.
Ayrıca, 22 Ocak 2020 Çarşamba günü Şahinbey ilçesi Karagöz Mahallesinde meydana gelen faili meçhul motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili olarak da çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şüpheli şahıs görevlilerce yakalandı.
Şüpheli şahıs, yapılan yasal işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

GAZİANTEP

24 Ocak 2020 Cuma

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