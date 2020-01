GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci "En iyi bildiğiniz işi, en doğru şekilde yapın"

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu MYO öğrencileri ile iş hayatındaki tecrübelerini paylaştı.

Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu tarafından düzenlenen kariyer günleri etkinliğine konuk olan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci öğrencilere "Kendinizi çok iyi tanıyabilirseniz, neyi yapıp neyi yapamayacağınızı iyi ölçebilirsiniz. En iyi bildiğiniz işi yapmak ise o işte muhakkak başarı getirecektir" şeklinde tavsiyeler verdi.

Naci Topçuoğlu MYO öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği etkinliğin moderatörlüğünü Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz yaptı. Doç. Dr. Yılmaz, sık sık düzenledikleri kariyer günleri ile iş hayatındaki başarılı insanları öğrencilerle buluşturduklarını belirterek, GAİB Koordinatör Başkanı Kileci'ye katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Kileci, kariyer etkinliğindeki söyleşiye, öğrencilerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek başladı. Kileci, "Ben, öğretmen bir anne ve babanın çocuğuyum. Kendi işimi yaparsam çok daha mutlu olacağımı düşünerek küçük bir şirket kurdum. Çok çalışarak, belli bir noktaya getirdik. Bizim başarımızın sırrı çok çalışmanın yanında, en iyi bildiğimiz işi en doğru şekilde yapmaktı" dedi.

"Bilgiye değer verin"

Öğrencilerin bilgiye değer vermesi gerektiğini vurgulayan Kileci, şöyle devam etti, "Hayatın bize verdiği en büyük öğretilerden biri, bir insanın her şeyi bilmesinin mümkün olmadığıdır. Eğer siz, bir işi çok iyi bilen insana değer veriyor, uzman olmadığınız konularda onun bilgi ve tecrübesinden destek alıyorsanız, onun bilgisi sizin bilginiz olur ve yüksek bir verim elde edersiniz. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişilerle çalışmak bize muhakkak başarıyı getirecektir. Şunu da eklemek isterim ki iş bulma kaygısı gençlerimizin hayatının merkezine oturmamalıdır. Burada ölçütümüz kaliteli bir hayat yaşamak olmalıdır ve en önemlisi bizim kalite standardımızı para belirlememelidir. Böyle olursa, çalışmalarımız neticesinde hayatın bizi taşıdığı yerde mutlu olarak yaşarız".

"Kendinizi çok iyi tanıyın"

İş hayatında bir yönetici olarak başarılı olabilmek için kişiye göre iş vermenin gerekliliğine dikkat çeken Kileci, “Kişinin özelliklerine ve kapasitesine göre iş vermek hem işletmenin hem de çalışanın faydasına olacaktır. Genç arkadaşlarımız kendilerini iyi tanırlar ve yeteneklerinin farkında olurlarsa, kendilerine bir görev yüklendiğinde bu işle ne kadar ilgililer daha iyi farkına varacaklardır. Bu sayede doğru hedefler koyarak, doğru işte çalışacaklar ve mutluluk da beraberinde gelecektir. Başarılamayacak hedeflerde ısrarcı olmak ise vakit kaybından ibarettir” ifadelerini kullandı.

"Yerelden evrensele gitmeliyiz"

Öğrencilerin kendi değerlerinden kopmadan evrensel düşünmesi gerektiğini ifade eden Kileci, "Yerelden evrensele gitmek en temel ilkelerimizden biri olmalıdır. Zihnimizi evrensel düşünmeye alıştırmalı ama yerel hareket etmeliyiz. Bunu pergelin iki ayağı gibi düşünebilirsiniz. Bölgemize ve milletimize olan bağlılığımız ve hizmetimiz sabit ayağı oluştururken, diğer ayak çizebildiği kadar büyük bir daire çizmeli, evrensel düşünüşün tüm meyvelerini, yeniliklerini, teknolojisini kapsamalıdır. Böylelikle, aslımızı ve kültürümüzü unutmadan, bu topraklardan kopmadan gelişmemiz ve ilerlememiz mümkün olacaktır" şeklinde konuştu.

"Dürüstlükten vazgeçmeyin"

Kileci, konuşmasında 26 yıl önce aramızdan ayrılan SANKO Holding'in kurucusu merhum Sani Konukoğlu'nun, "İşin hilesi dürüstlüktür" sözünü de hatırlatarak, "Geçtiğimiz günlerde rahmetli Sani Konukoğlu'nu ölümünün yıl dönümünde andık. Onun şu sözü çok önemlidir, 'işin hilesi dürüstlüktür'. Dürüstlükten vazgeçmemek her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da en ilkeli duruştur" ifadelerine yer verdi.

"Kapıları kapatmayın"

Akademik başarı kadar sosyal başarının da önemine dikkat çeken Kileci, "Dış dünyaya karşı kapıları kapatmamak başarının öncüllerinden biridir diye düşünüyorum. Fikrinizin doğruluğunu ölçmenin en iyi yolu, onu sizden farklı düşünen insanların fikri ile karşılaştırmaktır. Toplumlar tartışma ve fikir teatisinde bulunma kültürlerini geliştirdikleri ölçüde ilerlerler. Başarıda bir diğer önemli husus da sosyal yetilerimizi olabildiğince geliştirmektir. Benim başarımdaki yegane şey sosyal yönü güçlü bir insan olmamdır. Lisede hemen hemen tüm branşlardaki takımlarda oynardım. Hatta bir öğretmenim, 'Her takımda oynuyorsun, ne zaman ders çalışıyorsun' derdi. Planlı olursanız derse de, spora da, sanata da zaman var" dedi.

"Sizler çok şanslısınız"

Kileci, okul sonrası iş hayatına atılacak öğrencilere tavsiyelerde de bulunarak, "Sizlere, okulunuzdan mezun olup iş yaşamına başladığınızda faydalı olacak bir tavsiye vermek isterim. Bir işe girerken önceliğiniz oturacağınız oda ya da bunun gibi maddi şeyler olmamalıdır. Bunlarla kendinizi yormak yerine işinizi iyi yapmaya odaklanırsanız, tüm bu istekleriniz peşi sıra gerçekleşecektir. Bir kere sizler, daha iş yaşamına başlamadan bir sıfır öndesiniz. Çünkü Türkiye'nin en önemli meslek yüksek okullarından birisinde eğitim görüyorsunuz. Sanayi ile iç içe eğitim alıyor, okurken iş hayatını da öğreniyorsunuz. İşte eğitimle uygulamayı böyle bir arada yürütürsek başarılı oluruz. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu bu açıdan Türkiye'ye örnek ve model bir okuldur. Yaşayarak görerek öğrenmek gerekiyor" diye konuştu.

GAZİANTEP 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:52

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.