Mavi Özel Halk Otobüsleri Yeni Sisteme Geçiyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni kurulan mahalleler ve artan toplu taşıma talepleri için mavi özel halk otobüslerinde yeni seferler uygulamaya aldı, sistem değişikliğine giderek havuz sistemine geçti.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, şehirde yeni kurulan ve gelişen mahallelerde doğan toplu taşıma ihtiyacı için düğmeye bastı. Yapılan düzenlemelerle sefer sayıları arttırılırken sistem değişikliğine gitti. Bu kapsamda 19 hatta bulunan 184 mavi özel halk otobüsü, sarı özel halk otobüslerinin ardından havuz sistemine geçti. Yeni sistemle birlikte toplu taşıma sistemi daha kaliteli, verimli ve vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde verilecek. 25 Ocak 2020 Cumartesi gününden itibaren başlayacak sistemle birlikte araçlar ve araç içi ekipmanlar yenilenerek denetimlerin daha düzenli yapılması sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi ayrıca kentte yeni kurulan ve gelişen mahalleler olan Beykent, Güneykent, İbni Sina, Karataş, Mavikent, Bülbülzade, Yeditepe, Beştepe, Şirinevler, Seyrantepe, Perilikaya, Göktürk, Ertuğrul Gazi ve Kuzeyşehir’in toplu taşıma ihtiyacının karşılanabilmesi için yeni hatlar oluşturdu, mevcut hatlar revize etti. Kurulan bu hatlarla şehir içi trafiğinin rahatlaması sağlanacak.

Yeni düzenlenecek hatlar

Büyükşehir’in yaptığı düzenlemeyle mavi halk otobüsleri hatlarının güzergahları şöyle şekillendi:

1 Nolu Hat; Otogar Sanayi. 2 Nolu Hat; Otogar Yeditepe. 3 Nolu Hat Gazikent Mavikent. 4 Nolu Hat; Gazikent Yeditepe. 5 Nolu Hat; Gazikent İnönü Caddesi. 6 Nolu Hat Otogar Çocuk Hastanesi. 7 Nolu Hat; OtogarMezarlık. 8 Nolu Hat; Karacaahmet Şehitkamil Nikah Salonu Karataş2. 9 Nolu Hat; Otogar Yeni Adliye Karataş2. 10 Nolu Hat; Otogar Karşıyaka Karataş2. 11 Nolu Hat; Otogar Kayaönü Karataş 2. 12 Nolu Hat; Serinevler Karataş 1. 13 Nolu Hat; Üçoklar Tugay. 14 Nolu Hat; Düztepe Karataş 2. 15 Nolu Hat; Üçoklar Mezarlık. 16 Nolu Hat; Karataş Üniversite Otogar. 17 Nolu Hat; Beykent Toki Karataş1 ve 2. 18 Nolu Hat; 60. Yıl Mahallesi GATEM. 19 Nolu Hat; Girne Mahallesi Balıklı Parkı."

GAZİANTEP 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:09

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