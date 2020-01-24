Yavuzeli'nde şiddetli rüzgar

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Yavuzeli ilçe merkezinde dün geceden beri şiddetini artıran rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. İlçe merkezinde ve yüksek kesimlerde daha etkili olan şiddetli rüzgar kısa süreli elektrik kesintilerine neden oluyor. Bazı vatandaşlar olumsuz hava koşulları nedeniyle iş yerlerini açamazken bazı iş yerlerinde ise şiddetli rüzgar camların kırılmasına sebep oldu.

Soğuk ve rüzgarlı havanın gece saatlerinde aniden bastırdığını belirten vatandaşlar, dışarıda oldukça zorlandıklarını söyledi.

GAZİANTEP 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:52

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.