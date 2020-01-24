Etem Çalışkan, SANKO Okulları’nda öğrencilerle buluştu “Beni buraya getiren Atatürk, insan, yurt ve bayrak sevgisidir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Etem Çalışkan, SANKO Okulları’nda öğrencilerle buluştu “Beni buraya getiren Atatürk, insan, yurt ve ...

İHA

Adı Atatürk ile özdeşleşmiş dünyaca ünlü ressam, hattat ve kaligrafi ustası Etem Çalışkan, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'i ziyaretlerinin 87'inci yıldönümü Anma Etkinlikleri kapsamında SANKO Okulları 8'inci sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Etem Çalışkan, SANKO Okulları’nda öğrencilerle buluştu “Beni buraya getiren Atatürk, insan, yurt ve bayrak sevgisidir”

Adı Atatürk ile özdeşleşmiş dünyaca ünlü ressam, hattat ve kaligrafi ustası Etem Çalışkan, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep’i ziyaretlerinin 87’inci yıldönümü Anma Etkinlikleri kapsamında SANKO Okulları 8’inci sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.
Öğrencilere 92 yıllık birikimini anlatan Çalışkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep’e gelişinin 87’nci yıldönümünde Gaziantep’te bulunmaktan ve SANKO Okulları öğrencileriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, “Beni buraya getiren Atatürk, insan, yurt ve bayrak sevgisidir” dedi.
“Atatürk ile buluşma anımda hissettiklerimin tarifi imkansız”
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Tarsus’a gerçekleştirdiği ziyarette kendisinin 10 yaşında ve ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisi olduğunu anımsatan Etem Çalışkan, “Cumhuriyetin ışıklarıyla, Atatürk, bayrak, eğitim ve öğretim ile dördüncü sınıfa kadar geldim. Bunun Baş Mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Tarsus’ta karşıladık” şeklinde konuştu.
Çalışkan, “O ana kadar içimiz Atatürk, yurt, bayrak, insan sevgisi ve okumayla doluydu. Atatürk’ü gördüğüm zaman hissettiğim duyguları anlatmak mümkün değil. O anı anlatımla ortaya koymam imkansızdır. Beni buraya getiren o duygulardır. Bu yaşıma kadar Atatürk, insan ve yurt sevgisiyle koşup duruyorum. İşte beni buraya getiren ve sizlerle buluşturan bu sevgidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 12 Cumhurbaşkanını da gördüm” ifadelerini kullandı.
“Sevgi olmadan başarı olmaz”
Başarının yolunun çok çalışmaktan ve sevgiden geçtiğini vurgulayan Etem Çalışkan, “Severek çalışın, sevgi olmadan başarı olmaz. Ben yazı yazarken çevremde en büyük gürültüler kopsa bile sadece kalemin kağıt üzerinde çıkarttığı sesi ve mürekkebin ışıltısını duyarım” değerlendirmesini yaptı.
İnsanlığın bütün sırlarının sanatta saklı olduğunu anlatan Çalışkan, öğrencilere, “Sanat için çalışın, müzik, resim, heykel, davranış, konuşma ne varsa bunların hepsi sanatla ilgilidir. Sanatçı her zaman en iyisini yapıyor. Sanatçı olmanız şart değil ama sanat yolunda yürüyün” diye seslendi.
Öğrencilere bol bol okumalarını da öneren Etem Çalışkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bilgi, kültür ne bulursanız okumalısınız. Kağıdı sevin, el yazınızı mutlaka güzel yazın, not alırken mutlaka kurşun kalem kullanın, bilginizi, kültürünüzü bilgisayardan ve teknolojiden yararlanıp, iyi çalışarak elde etmelisiniz. Not tutarken tükenmez kalem kullanmayınız. Doğayı koruyup kollayalım, doğada yaşayan tüm canlıların değerini bilelim çünkü doğa bize her şeyi veriyor.”
Çalışkan, kendisini heyecanla dinleyen öğrencilere ve SANKO ailesine teşekkür ederek sözlerini tamamladı.
Etem Çalışkan’ın yaşayan bir tarih olduğunu dile getiren SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı ise “Böyle değerli bir insanla aynı ortamda bulunmak, sohbet etmek bizler için gurur vericidir. 92 yıllık bir tarihe tanıklık ediyoruz. Bilgi ve birikimleriyle bizler aydınlatan Etem Çalışkan’a teşekkür ediyorum” diyerek mutluluğunu dile getirdi.
Etem Çalışkan
Yeni yazı ile hat yapan Etem Çalışkan, Türkiye’de ders kitaplarında yer alan Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve İstiklal Marşı’nın yazımını yapan kişidir; fonda yer alan meşhur Atatürk portresinin de çizeridir.
Anıtkabir’in inşası sırasında kitabelerin yazılmasında emeği geçen sanatçının en önemli çalışmaları arasında Atatürk’ün imzasını, Atatürk’e ait imzalara bakarak stilize etmesi, Kuranı Kerim’in Türkçe mealini yeni yazı ile yazması ve Nutuk’u kaligrafik olarak iki cilt halinde yazması yer alır.
1928’de Tarsus’un Göçük Köyü’nde dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin Mersin’de tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Afiş Bölümü’nde yaptı. Sabri Berkel’den desen, Emin Barın’dan yazı, Namık Bayık’dan afiş ve grafik dersleri aldı. Akademideki öğrenciliği sırasında, Anıtkabir’deki yazıtların yazılmasında Emin Barın’a yardımcı oldu.
1954 yılında öğrenciliği sürerken Yapı Kredi Bankası’nın 10’uncu yıl afişi, şükran belgeleri, diplomaları, madalyalarını yaptı. Aynı yıl Yeni Sabah gazetesinde ressam ve kaligraf olarak gazeteciliğe başladı. İlk işi, gazete için Jane Eyre filminin fotoğraflarının üstüne konuşmalar ve anlatım yazmak oldu. Bu çalışma, Türk basınındaki ilk fotoroman yayınıydı.
Yeni Sabah’tan sonra Ankara’da Zafer ve Öncü, İstanbul’da Hareket, Dünya, Akşam, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde çalıştı. Manşetleri, olayların resimlerini çizdi. Her yılın 10 Kasım’ında gazetelerde yayımlanan Atatürk portrelerini de çizen sanatçı, 1969 yılında Milliyet gazetesinde çalışırken 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle çizdiği Atatürk portresi, o güne kadarkiler içinde en kalıcısı oldu.
1982’de Hürriyet Gazetesi’nden emekli olduktan sonra Milliyet Gazetesi’ne Türk Büyüklerini, Güneş Gazetesi’ne Kuran’ın Türkçe anlamını, Sabah Gazetesi’ne Yunus Emre Divan’ını hazırladı. Çizgi röportajlar yaptı. Türk Büyükleri çalışması albüm kitap olarak yayınlandı.
1980 yılında Atatürk’ün doğumunun 100’üncü yılı için basılan gümüş ve altın hatıra paraları tasarladı,1984 yılında PTT için 16 Türk Devleti Pul Serisini hazırladı. Kültür Bakanlığı’nın siparişi üzerine üç yıllık bir çalışma sonucunda Atatürk’ün iki ciltlik Nutuk adlı eserini el yazısıyla yazdı. 844 sayfadan oluşan iki ciltlik eser, 2002’de yayımlandı. 2005 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen Burhan Felek Ödülü ile ödüllendirildi.

GAZİANTEP

24 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:09
  • GÜNEŞ 07:32
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Park halindeki araç alev topuna döndü
YEREL HABERLER Park halindeki araç alev topuna döndü
“Yenidoğan Canlandırma Programı Uygulayıcı Eğitimi” Düzenlendi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’yle İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde “Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) Uygulama Eğitimi” gerçekleştirildi.
YEREL HABERLER “Yenidoğan Canlandırma Programı Uygulayıcı Eğitimi” ...
Yavuzeli'nde şiddetli rüzgar
YEREL HABERLER Yavuzeli'nde şiddetli rüzgar
GAÜN Yetişkin Eğitimi Projesi ile Avrupa Parlamentosu’nda
YEREL HABERLER GAÜN Yetişkin Eğitimi Projesi ile Avrupa ...
İşçileri taşıyan traktör devrildi: 6 yaralı
YEREL HABERLER İşçileri taşıyan traktör devrildi: 6 yaralı
Banka hesabından 3,2 milyon TL'lik dolandırıcılığa 1 tutuklama, 12 gözaltı
YEREL HABERLER Banka hesabından 3,2 milyon TL'lik dolandırıcılığa 1 ...
Mavi Özel Halk Otobüsleri Yeni Sisteme Geçiyor
YEREL HABERLER Mavi Özel Halk Otobüsleri Yeni Sisteme Geçiyor
Sahtekar dilenci cep telefonu ile görüntülendi Sakat taklidi yapan dilencinin foyasını vatandaşlar ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Sahtekar dilenci cep telefonu ile görüntülendi Sakat ...
Gaziantep'te, 14 kilo metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 14 kilo metamfetamin ele geçirildi
Gaziantep'te motosiklet ve güvercin hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te motosiklet ve güvercin hırsızları ...
GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci "En iyi bildiğiniz işi, en doğru şekilde yapın"
YEREL HABERLER GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci "En iyi ...
Güvercin hırsızları kameradan kaçamadı
YEREL HABERLER Güvercin hırsızları kameradan kaçamadı
Gaziantep'te 14 kilo metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 14 kilo metamfetamin ele geçirildi
Şarjda unutulan telefon evi kül etti
YEREL HABERLER Şarjda unutulan telefon evi kül etti
Şehit Kaymakam Safitürk davasında yeniden yargılama devam etti
YEREL HABERLER Şehit Kaymakam Safitürk davasında yeniden yargılama ...
Nizip polisi denetimlerine aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Nizip polisi denetimlerine aralıksız devam ediyor
Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonunda 31 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonunda 31 gözaltı
Gaziantep´te güneşten 45 milyon kilovat elektrik üretiliyor
YEREL HABERLER Gaziantep´te güneşten 45 milyon kilovat elektrik ...
Hırsızlık şüphelisi 16 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi 16 kişi yakalandı
Gaziantep'te 710 polisle uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 710 polisle uyuşturucu operasyonu: 31 ...
Şahinbey'de spor yatırımları meyvelerini veriyor
YEREL HABERLER Şahinbey'de spor yatırımları meyvelerini veriyor
Gaziantep'te “Uzman Teyze” projesi hayata geçiriliyor Gaziantep'te "Çocuk Bakım Elemanı Yetiştirme Programı” olarak adlandırılan Uzman Teyze protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te “Uzman Teyze” projesi hayata ...
Avrupa şampiyonu hokey takımına baklavalı uğurlama
YEREL HABERLER Avrupa şampiyonu hokey takımına baklavalı uğurlama
Büyükşehir, Türkiye Açık Taekwando Turnuvası Kolları Sıvadı
YEREL HABERLER Büyükşehir, Türkiye Açık Taekwando Turnuvası Kolları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X