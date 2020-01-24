Park halindeki araç alev topuna döndü

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Gaziantep'te park halinde bulunan bir araç, elektrik sistemindeki arıza nedeniyle yanarak alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde gece saat 21.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, A.I isimli vatandaşa ait olan 80 ES 636 plakalı araç, park halindeyken elektrik sistemindeki arıza nedeniyle yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen araç için itfaiye ekiplerine bilgi verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı kısa sürede söndürmesine rağmen araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

GAZİANTEP 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:09

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