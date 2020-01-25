Deprem paniğiyle anahtarlarını unutanların yardımına itfaiye yetişti

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Elazığ depremi esnasında panikle dışarıya çıkan ve anahtarlarını evde unutan Gazianteplilerin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Merkez üssü Elazığ olan 6.8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Gaziantep'te vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı. Anahtarlarını evde unutan vatandaşlar dondurucu soğukta dışarıda kaldı. Araçlarında yardım bekleyen vatandaşların imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medyadan anahtarlarını unutanlara itfaiye ekiplerinin yardım ettiğini duyurdu.

GAZİANTEP 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:09

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