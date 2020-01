SANKO Sanat Galeresi'nde "Atatürk Portroleri" sergisi açıldı Ressam Etem çalışkan: "SANKO’yu seviyorum çünkü doğadan geliyor, SANKO’yu sadece üretici olarak değil aynı zamanda bir sanat olarak görüyorum" Sanatçı Menderes Samancılar: "Gaziantep geçmişter beri kültürün, sanatın, kardeşliğin ve dayanışmanın şehridir"

Atatürk’ün Gaziantep’i ziyaretlerinin 87’nci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında SANKO Sanat Galerisi’nde Etem Çalışkan Çizgileri ile “Atatürk Portreleri” sergisi açıldı.

Adı Atatürk ile özdeşleşmiş dünyaca ünlü ressam, hattat ve kaligrafi ustası Etem Çalışkan’ın birbirinden güzel Atatürk portrelerinin, Gaziantepli sanatseverlerle buluştuğu sergi açılışına Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Ceyda Gürsel, dizi ve sinema oyuncusu Menderes Samancılar, SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, SANKO Park AVM Müdürü Niyazi Büyükaksu, İşletme Müdürü Taner Neng, SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu, mozaik sanatçısı Mehmet Yılmaz, AVM yetkilileri ve sanatseverler katıldı. SANKO Holding tarafından düzenlenen sergide, Türkiye’nin ünlü Atatürk Ressamı, asırlık çınar Etem Çalışkan’ın birbirinden güzel Atatürk Portrelerinden seçilen 20 resmi sanatseverlerle buluşturuldu.

Bu eserlerin yanında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 87 yıl önce gerçekleşen Gaziantep ziyaretleri sırasında çekilmiş fotoğrafları, Gaziantep’in “Gazi”lik Madalyası fotoğrafı, Etem Çalışkan’ın Kültür Bakanlığı’nın siparişi üzerine üç yıllık çalışma sonucu el yazısıyla ile hazırladığı, 844 sayfadan oluşan ve 2002'de yayımlanan “NUTUK” adlı eserinin orijinal baskısı da sergilendi.

Programın açılış konuşmasını yapan SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, 2020 yılına “Etem Çalışkan Çizgileriyle Atatürk Portreleri Sergisi” ile başlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Bu konunun ustadı Etem Çalışkan’ın eserleriyle sizleri buluşturmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ise Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep’e gelişinin 87’nci yılı etkinlikleri kapsamında açılan sergiye katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

"Sanko demek, sanat demektir"

Sözlerine “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep’e gelişinin 87’nci yılında, Sanko Sanat Galerisi’nde sergi açmanın mutluluğu içindeyim” diye başlayan Etem Çalışkan, “Bu sergiyi hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep’e gelişinin 87’nci yılına hem de TBMM’nin kuruluşunun 100’üncü yılına adıyorum” ifadelerini kullandı.

SANKO’nun üretim ve istihdam merkezi olmanın ötesinde doğadan gelen bir kuruluş olduğuna dikkat çeken Çalışkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“SANKO’yu seviyorum çünkü tarladan, pamuktan, doğanın içinden geliyor. O nedenle SANKO’yu çok seviyorum. SANKO’yu sadece üretici olarak değil aynı zamanda bir sanat olarak görüyorum. Sanata ve sanatçıya her zaman destek olan, bizleri burada sanatseverlerle buluşturan SANKO yetkililerine teşekkür ediyorum, saygılarımı sevgilerimi sunuyorum.”

Menderes Samancılar sürpriz yaptı

Sergi açılışına katılan dizi ve sinema oyuncusu Menderes Samancılar, dizi çekimi için Gaziantep’te bulunduğunu anımsatarak, yakından tanıdığı Etem Çalışkan’ın Atatürk Portreleri resim sergisi açacağını öğrenince Sanko Sanat Galerisi’ne geldiğini bildirdi. Böylesi önemli bir kültürel etkinliğe katılmaktan son derece mutlu olduğunu anlatan Samancılar, şöyle devam etti.

“Gaziantep’i ve Gazianteplileri çok seviyorum. Bu muhteşem sergiyi görmekten ve burada olmaktan büyük mutluluk duydum. Gaziantep geçmişinden beri kültürün, sanatın, dayanışmanın ve kardeşliğin şehri olduğunu biliyoruz. Gaziantep’te dört aydan beri dizi çekiyoruz. Aksilik olmazsa iki yıl daha kalacağız. Elimizden geldiğince kardeşliğe, dostluğa imza atan başarılı bir projenin içinde yer almaya çalışıyoruz.”

Ziyaretçilere Etem Çalışkan’ın “Atatürk Portreleri” ve Gaziantep Savunması dönemini yansıtan “Tarihi Gaziantep Fotoğrafları” kartpostalları armağan edildi.

Konuşmalardan sonra Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, SANKO Holding tarafından bastırılan ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nin bilimsel yayını olan “Belkıs Zeugma ve Mozaikleri” isimli bilimsel yayını, sanatçı Etem Çalışkan’a, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Ceyda Gürsel ise usta oyuncu Menderes Samancılar’a takdim etti. SANKO Sanat Galerisi’ndeki sergi açılışına katılan 92 yaşındaki tarihi çınar Etem Çalışkan, gelen ziyaretçiler ve sanatseverlerle söyleşi yaparak, eserlerinin bir bölümünü imzalayıp, sanatseverlerle fotoğraf çektirdi.

Çalışkan’ın Sanko Sanat Galerisi’ndeki “Atatürk Portreleri” sergisi, 7 Şubat’a kadar her gün 10.00 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

ETEM ÇALIŞKAN

Yeni yazı ile hat yapan Etem Çalışkan, Türkiye'de ders kitaplarında yer alan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve İstiklal Marşı'nın yazımını yapan kişidir; fonda yer alan meşhur Atatürk portresinin de çizeridir. Anıtkabir'in inşası sırasında kitabelerin yazılmasında emeği geçen sanatçının en önemli çalışmaları arasında Atatürk'ün imzasını, Atatürk'e ait imzalara bakarak stilize etmesi, Kuranı Kerim'in Türkçe mealini yeni yazı yazması ve Nutuk'u kaligrafik olarak iki cilt halinde hazırlaması yer alır. 1928’de Tarsus’un Göçük Köyü’nde dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin Mersin’de tamamladı. Yükseköğrenimini İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Afiş Bölümü’nde yaptı. Sabri Berkel’den desen, Emin Barın’dan yazı, Namık Bayık’dan afiş ve grafik dersleri aldı. Akademideki öğrenciliği sırasında, Anıtkabir’deki yazıtların yazılmasında Emin Barın’a yardımcı oldu. 1954 yılında öğrenciliği sürerken Yapı Kredi Bankası'nın 10’uncu yıl afişi, şükran belgeleri, diplomaları, madalyalarını yaptı. Aynı yıl Yeni Sabah gazetesinde ressam ve kaligraf olarak gazeteciliğe başladı. İlk işi, gazete için Jane Eyre filminin fotoğraflarının üstüne konuşmalar ve anlatım yazmak oldu. Bu çalışma, Türk basınındaki ilk fotoroman yayınıydı. Yeni Sabah’tan sonra Ankara'da Zafer ve Öncü, İstanbul'da Hareket, Dünya, Akşam, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde çalıştı. Manşetleri, olayların resimlerini çizdi. Her yılın 10 Kasım'ında gazetelerde yayımlanan Atatürk portrelerini de çizen sanatçı, 1969 yılında Milliyet gazetesinde çalışırken 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle çizdiği Atatürk portresi, o güne kadarkiler içinde en kalıcısı oldu. 1982’de Hürriyet Gazetesi’nden emekli olduktan sonra Milliyet Gazetesi’ne Türk Büyüklerini, Güneş Gazetesi’ne Kuran'ın Türkçe anlamını, Sabah Gazetesi’ne Yunus Emre Divan'ını hazırladı. Çizgi röportajlar yaptı. Türk Büyükleri çalışması albüm kitap olarak yayınlandı. 1980 yılında Atatürk’ün doğumunun 100’üncü yılı için basılan gümüş ve altın hatıra paraları tasarladı,1984 yılında PTT için 16 Türk Devleti Pul Serisini hazırladı. Kültür Bakanlığı’nın siparişi üzerine üç yıllık bir çalışma sonucunda Atatürk’ün iki ciltlik Nutuk adlı eserini el yazısıyla yazdı. 844 sayfadan oluşan iki ciltlik eser, 2002'de yayımlandı. 2005 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen Burhan Felek Ödülü ile ödüllendirildi.

