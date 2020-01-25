İhracatçılardan Gümrük Günü kutlaması

2020 Dünya Gümrük Günü kapsamında Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü organizasyonunda, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde gerçekleştirilen kutlama etkinliğinde GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci; sınır kapılarında, gümrük müdürlüklerinde ihracatımızın güvenle yürütülmesini sağlayan gümrük teşkilatının Dünya Gümrük Günü’nü kutladı.

2020 Dünya Gümrük Günü kapsamında Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü organizasyonunda, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte Dünya Gümrük Günü kutlandı. Düzenlenen etkinliğe Gaziantep Valisi Davut GÜL, Kilis Valisi Recep SOYTÜRK, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma ŞAHİN, Alay Komutanı Hüseyin BEKMEZ, İl Emniyet Müdürü Cengiz ZEYBEK, Gümrükler Genel Müdürü Mustafa GÜMÜŞ, GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay BAYRAKTAR, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi YILMAZ, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret KİLECİ, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum ALTUNKAYA, Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet KAPLAN, Kuru Meyve Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet ÇIKMAZ, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet AKINCI ve çok sayıda davetli katıldı.

"İhracatı tabana yaymak zorundayız"

Dünya Gümrük Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen programda bir konuşma yapan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ihracatın ülke ekonomisi için en önemli bileşenlerden biri olduğunu ifade ederek “İhracat ülkemizin ekonomik gelişimi için en önemli kaynaklardan bir tanesidir. Ülkemizin gelişmesi dış ticaret fazlası veren bir ekonomiden geçmektedir. yüzde 155 gibi bir oranla dış ticaret fazlası veren kentimiz, bu anlamda diğer illerimiz için bir örneklik teşkil etmektedir. İhracatın ithalatı böyle yüksek oranlarda karşılamasının sürdürülebilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Birlik olarak ihracatın daha yukarıya taşınması için farklı konularda çok çeşitli eğitimler ve seminerler gerçekleştiriyor, bu etkinliklerin yaygınlaştırılması ve katılımın artırılmasını hedefliyoruz. Bugün kentin tüm paydaşlarıyla bir aradayız. İhracat camiasından akademiye, yerel yönetimden valiliğe hep birlikteyiz. Biz bu etkinliklerde siz değerli paydaşlarımızı da aramızda görmek istiyoruz. Sizlerden ricamız ihracatın artırılması yolunda yürüttüğümüz çalışmalar hakkında kendi çevremizde farkındalık oluşturmanızdır. Ülkemizi daha ileriye taşımak istiyorsak gelişmeleri ve yenilikleri birlikte takip etmek ve ortak aksiyon almak zorundayız” şeklinde konuştu.

Herkesin ihracat şansı olduğunu da hatırlatan Kileci, "Bizim en büyük hedefimiz ihracatı tabana yaymaktır. Günümüzde artık her insanın ihracat yapma şansı ve imkanı vardır. Eihracat ve eticaretle ev hanımları bile ürettikleri herhangi bir ürünü dünyanın en uzak noktasına satabiliyorlar. Yüksek rakamlarda ihracat gerçekleştiren firmalarımızın yanına mikro ihracat yapan girişimcilerimizi de alabilirsek, ihracatı tabana yayabilirsek ülke olarak çok daha iyi bir noktaya geliriz. Son olarak bu etkinlik vesilesi ile gümrüklerde fedakarca çalışan ve ticaretimizin güvenliğini sağlayan gümrük teşkilatımızın 26 Ocak Dünya Gümrük Gününü kutlar, şeffaflıkla yürüttükleri çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ederim" dedi.

"Gaziantep bir ihracat kentidir"

Gaziantep Valisi Davut Gül de Dünya Gümrük Gününü kutlayarak “Hepimiz biliyoruz ki sınırlar devletin namusudur. Sınırlarımızı da ticari anlamda koruyan gümrük teşkilatımızdır. Gümrükler şeffaf olarak işlemediğinde hiçbirimizin bu rekabet koşullarında ticaret yapma, ihracat yapma şansı yoktur. Bugün övünerek Gaziantep’te 7,5 milyar dolar ihracat yaptık diyebiliyorsak bunun sebeplerinden bir tanesi de gümrüklerdeki gelişmeler, gümrüklerdeki işleyişin şeffaf olması, gümrüklerde alınan ve satılan malların belli bir kurala tâbi olmasıdır. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki toplantıyı da 10 milyar doları geçmiş bir Gaziantep olarak sizlerle yapmış oluruz" dedi.

"Güçlü olmak ekonomik güçle olur"

Ülke olarak güçlü olmanın ekonomik gelişmeyle mümkün olduğunu ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma ŞAHİN, “İhracatımızı bu noktaya getiren, bu vizyonlarından ve bu bakışlarından dolayı emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz ve hakikaten gelinen noktayı da önemli buluyoruz. Bu coğrafyada yaşadıklarımıza baktığımız zaman, güçlü kalmak zorunda olduğumuzu görüyoruz. Güçlü olmak ekonomik güçle oluyor. Ekonomik güç ihracatla birlikte daha fazla üretmek, daha fazla satmak ve daha fazla insani kalkınmayla oluyor" diye konuştu.

Gümrükler Genel Müdürü Mustafa GÜMÜŞ ise gümrüklerimizin 2020 yılı temasının “İnsanoğlu, Refah ve Gezegenimizin Sürdürülebilirliğinde Gümrükler” olduğunu hatırlatarak gümrüklerle ilgili gelinen nokta ve yürütülen çalışmalar hakkında çeşitli bilgiler verdi.

GAİB başkanlarına teşekkür plaketi

2020 Dünya Gümrük Günü etkinliklerine verdikleri desteklerden dolayı; GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan ve Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz’a Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından birer teşekkür plaketi verilirken; GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bünyesinde başarıyla görev yapanlara da günün anısına plaketleri verildi.

GAZİANTEP 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:09

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