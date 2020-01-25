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Gaziantep'te sigara içilen 5 iş yerine işlem yapıldı

İHA

Gaziantep'te polis ekipleri yaptıkları denetimlerde sigara içilen 5 iş yerine işlem yapıldı
Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü ekipleri ekipleri, kent genelinde alkollü iş yerinde ve umuma açık işyerlerinde yaptığı uygulamada 55 iş yerini denetledi. Yapılan denetimlerde ekipler 5 iş yerine kapalı alanda sigara tüketiminden, 2 iş yerine ruhsatsız faaliyet göstermekten, 1 iş yerine açıktan alkol Servisi yapıldığı tespit edilmiş, 2 işyerine ruhsatsız canlı müzik yayını yapmaktan, işlem yapıldı.
Toplamda 902 şahısın GBT sorgusu yapılırken, 10 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edildi

GAZİANTEP

25 Ocak 2020 Cumartesi

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