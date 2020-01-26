Adıyaman Cezaevi'ndeki depremzede mahkumlar İslahiye'de

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Elazığ'ra meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremin ardından bazı bölümleri zarar gören Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan nakline karar verilen 814 mahkumdan 130'u Gaziantep'in İslahiye ilçesine getirildi.



Adalet Bakanlığının Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bazı bölmelerde kısmi çatlaklar oluştuğunu belirlenmesi üzerine cezaevinde bulunan 814 hükümlünün Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerine sevkine karar verilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kararı açıklamasının hemen ardından mahkumların nakli başlatılmıştı. Gün boyu süren sevkiyatla 130 mahkum İslahiye T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'ne getirilerek cezaevine yerleştirildi. Sabah saatlerinde Adıyaman Kapalı Cezaevi'nden İslahiye T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'ne 70 kadar mahkûmun daha getirileceği öğrenildi.

GAZİANTEP 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:08

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