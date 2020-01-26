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Judoda Türkiye şampiyonu Şahinbey'den

İHA

Kilis'te düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası'nda, Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Elif Küçükarslan, büyükler 48 kg'da rakiplerini yenerek altın madalya kazandı.

Judoda Türkiye şampiyonu Şahinbey'den

Kilis'te düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası'nda, Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Elif Küçükarslan, büyükler 48 kg'da rakiplerini yenerek altın madalya kazandı.
İşitme Engelliler Türkiye Judo Spor Federasyonu tarafından Kilis’te gerçekleştirilen İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası’nda, Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Elif Küçükarslan, büyükler 48 kg’da Türkiye şampiyonu oldu. Altın madalya kazanan sporcuyu tebrik eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, alınan başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Öncelikle Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak, Elazığ merkezli olan ve birçok ilimizde hissedilen depremde, yaşamlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Şahinbey Belediyesi olarak sporu tabana yayarak sadece tek dalda değil birçok dalda başarı yakalamak için önemli yatırımlar yapıyoruz. İşitme engelli sporcumuz Elif Küçükarslan, İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası’nda 48 kiloda birinci olarak Türkiye şampiyonluğu elde etti. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

GAZİANTEP

26 Ocak 2020 Pazar

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